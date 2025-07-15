Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Акрон» — «Крылья Советов» 19 июля 2025 года: новая серия самарского дерби

«Акрон» и «Крылья Советов» встретятся в первом туре российской Премьер-лиги.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Самарское дерби открывает программу субботних матчей первого тура РПЛ. Команды по итогам прошлого сезона финишировали в середине таблицы: «Акрон» занял девятое место, «Крылья Советов» — десятое. Однако оценки выступлений разнились. Для дебютанта Премьер-лиги такой результат стал прорывом, а вот самарцы решили многое поменять: клуб покинул главный тренер Игорь Осинькин, а на его место пришел Магомед Адиев. Ушли ключевые игроки, включая бомбардира Ивана Сергеева, и обновленные «Крылья» еще не продемонстрировали сыгранности.

У «Акрона» обошлось без потрясений, клуб сохранил свою главную звезду Артема Дзюбу. В прошлом сезоне тольяттинцы дважды обыграли соседей всухую и наверняка постараются продлить эту серию.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 19 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Акрон»

Вратарь: Гудиев.

Защитники: Боккоев, Неделчару, Джурасович.

Полузащитники: Фернандес, Лончар, Болдырев, Джаковац.

Нападающие: Бакаев, Дзюба, Савичев.

«Крылья Советов»

Вратарь: Песьяков.

Защитники: Ороз, Солдатенков, Божин.

Полузащитники: Сутормин, Костанца, Бабкин, Марадишвили, Печенин.

Нападающие: Рахманович, Раков.

Из-за повреждения игру пропустит полузащитник Олейников.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре.

Футбол. Премьер-лига
19.07
Акрон
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.59
П2
3.03
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше