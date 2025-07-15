Матч «Акрон» — «Крылья Советов» 19 июля 2025 года: новая серия самарского дерби

Самарское дерби открывает программу субботних матчей первого тура РПЛ. Команды по итогам прошлого сезона финишировали в середине таблицы: «Акрон» занял девятое место, «Крылья Советов» — десятое. Однако оценки выступлений разнились. Для дебютанта Премьер-лиги такой результат стал прорывом, а вот самарцы решили многое поменять: клуб покинул главный тренер Игорь Осинькин, а на его место пришел Магомед Адиев. Ушли ключевые игроки, включая бомбардира Ивана Сергеева, и обновленные «Крылья» еще не продемонстрировали сыгранности.
У «Акрона» обошлось без потрясений, клуб сохранил свою главную звезду Артема Дзюбу. В прошлом сезоне тольяттинцы дважды обыграли соседей всухую и наверняка постараются продлить эту серию.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 19 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Акрон»
Вратарь: Гудиев.
Защитники: Боккоев, Неделчару, Джурасович.
Полузащитники: Фернандес, Лончар, Болдырев, Джаковац.
Нападающие: Бакаев, Дзюба, Савичев.
«Крылья Советов»
Вратарь: Песьяков.
Защитники: Ороз, Солдатенков, Божин.
Полузащитники: Сутормин, Костанца, Бабкин, Марадишвили, Печенин.
Нападающие: Рахманович, Раков.
Из-за повреждения игру пропустит полузащитник Олейников.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре.