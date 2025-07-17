Прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов» 19 июля 2025 года: судьбу самарского дерби решит Дзюба

Самарское дерби принципиально для обоих коллективов. В отличие от соседей своего ключевого игрока «Крылья» упустили — нападающий Сергеев перешел в московское «Динамо». Его потерю компенсировать пока не удалось. Группу атаки пополнили Раков и Марин, но бомбардирами их назвать сложно. В целом, «Крылья Советов» проходят через серьезную перезагрузку. В команде новый тренер Адиев и больша группа новичков. Все подошли к сезону в разном состоянии, так что самарцев ждет тяжелый старт чемпионата.