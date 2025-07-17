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Прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов» 19 июля 2025 года: судьбу самарского дерби решит Дзюба

«Акрон» и «Крылья Советов» встретятся в первом туре РПЛ. Кто одержит победу в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Акрон» выиграл оба матча у «Крыльев Советов» в прошлом сезоне. Дерби, по всей видимости, имеет важное значение для тольяттинцев, поэтому они на него настраиваются по-особому. В прошлом сезоне команды расположились на соседних строчках в таблице — «Акрон» опередил «Крылья» на четыре очка. Вполне возможно, что и в новом чемпионате очные встречи станут решающими для коллективов.

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Крылья Советов»

Букмекеры чуть больше верят в номинальных хозяев поля: коэффициент на победу «Акрона» составляет 2,37, на «Крылья Советов» — 3,10. Ничья оценивается в 3,60. По голам ясности нет — тотал больше 2,5 стоит 1,81, тотал меньше 2,5 — 2,06.

Прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов»

«Акрон» в это межсезонье был не слишком активен. Прошлый сезон прошел для команды отлично — девятое место по итогам чемпионата и уверенное сохранение прописки в лиге. Пока что у тольяттинцев только один новичок — вратарь Гудиев. Главный тренер Тедеев надеется, что трансферы еще будут. Сохранить костяк игроков удалось, а главное — продлили контракт с форвардом Дзюбой.

В новом сезоне от Артема, кажется, будет зависеть много. Несмотря на хорошие результаты, тольяттинцы много пропускали и откровенно проваливали некоторые матчи, но не давали затянуться черной полосе и отбирали очки у прямых конкурентов. В таких случаях ключевую роль часто играл звездный нападающий — именно Дзюба мог настроить команду и забить в решающий момент.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 19.07.2025, 15:30
Акрон
-
Крылья Советов
-

Самарское дерби принципиально для обоих коллективов. В отличие от соседей своего ключевого игрока «Крылья» упустили — нападающий Сергеев перешел в московское «Динамо». Его потерю компенсировать пока не удалось. Группу атаки пополнили Раков и Марин, но бомбардирами их назвать сложно. В целом, «Крылья Советов» проходят через серьезную перезагрузку. В команде новый тренер Адиев и больша группа новичков. Все подошли к сезону в разном состоянии, так что самарцев ждет тяжелый старт чемпионата.

Наш прогноз: победа «Акрона» за 2,37. Также поставим на тотал меньше 3 — за 1,68.

Статистические тренды в играх «Акрона» и «Крыльев Советов»

«Акрон»«Крылья Советов»
В 4 товарищеских матчах: 2 победы, ничья и поражение.2 ничьи и 2 поражения на летних сборах.
В этот отрезок забил 6 голов и пропустил 3.Разница забитых и пропущенных мячей в 4 матчах: 3-5.

Ставки на матч «Акрон» — «Крылья Советов» 19 июля 2025 года

Победа «Акрона» — 2,37.

Тотал меньше 3 — 1,68.

Футбол. Премьер-лига
19.07
Акрон
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.59
П2
3.05
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