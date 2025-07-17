Прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов» 19 июля 2025 года: судьбу самарского дерби решит Дзюба

«Акрон» выиграл оба матча у «Крыльев Советов» в прошлом сезоне. Дерби, по всей видимости, имеет важное значение для тольяттинцев, поэтому они на него настраиваются по-особому. В прошлом сезоне команды расположились на соседних строчках в таблице — «Акрон» опередил «Крылья» на четыре очка. Вполне возможно, что и в новом чемпионате очные встречи станут решающими для коллективов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Крылья Советов»
Букмекеры чуть больше верят в номинальных хозяев поля: коэффициент на победу «Акрона» составляет 2,37, на «Крылья Советов» — 3,10. Ничья оценивается в 3,60. По голам ясности нет — тотал больше 2,5 стоит 1,81, тотал меньше 2,5 — 2,06.
Прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов»
«Акрон» в это межсезонье был не слишком активен. Прошлый сезон прошел для команды отлично — девятое место по итогам чемпионата и уверенное сохранение прописки в лиге. Пока что у тольяттинцев только один новичок — вратарь Гудиев. Главный тренер Тедеев надеется, что трансферы еще будут. Сохранить костяк игроков удалось, а главное — продлили контракт с форвардом Дзюбой.
В новом сезоне от Артема, кажется, будет зависеть много. Несмотря на хорошие результаты, тольяттинцы много пропускали и откровенно проваливали некоторые матчи, но не давали затянуться черной полосе и отбирали очки у прямых конкурентов. В таких случаях ключевую роль часто играл звездный нападающий — именно Дзюба мог настроить команду и забить в решающий момент.
Самарское дерби принципиально для обоих коллективов. В отличие от соседей своего ключевого игрока «Крылья» упустили — нападающий Сергеев перешел в московское «Динамо». Его потерю компенсировать пока не удалось. Группу атаки пополнили Раков и Марин, но бомбардирами их назвать сложно. В целом, «Крылья Советов» проходят через серьезную перезагрузку. В команде новый тренер Адиев и больша группа новичков. Все подошли к сезону в разном состоянии, так что самарцев ждет тяжелый старт чемпионата.
Наш прогноз: победа «Акрона» за 2,37. Также поставим на тотал меньше 3 — за 1,68.
Статистические тренды в играх «Акрона» и «Крыльев Советов»
|«Акрон»
|«Крылья Советов»
|В 4 товарищеских матчах: 2 победы, ничья и поражение.
|2 ничьи и 2 поражения на летних сборах.
|В этот отрезок забил 6 голов и пропустил 3.
|Разница забитых и пропущенных мячей в 4 матчах: 3-5.
Ставки на матч «Акрон» — «Крылья Советов» 19 июля 2025 года
Победа «Акрона» — 2,37.
Тотал меньше 3 — 1,68.