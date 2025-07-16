Матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года: топ-клуб РПЛ против новичка из Первой лиги

«Локомотив» завершил прошлый сезон на шестой строчке. Летом клуб сохранил костяк и подписал форвардов Руденко и Бакаева из «Химок», а также Комличенко из «Ростова». Главная фигура в атаке при этом — по-прежнему молодой Батраков.