Матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года: топ-клуб РПЛ против новичка из Первой лиги

«Локомотив» завершил прошлый сезон на шестой строчке. Летом клуб сохранил костяк и подписал форвардов Руденко и Бакаева из «Химок», а также Комличенко из «Ростова». Главная фигура в атаке при этом — по-прежнему молодой Батраков.
«Сочи» не вышел в РПЛ напрямую из Первой лиги, но воспользовался отказом «Черноморца» и выиграл стыковые матчи у «Пари НН». Сочинцы вернули из аренды нападающего Гуарирапу и подписали нескольких новичков: Зиньковского, Ежова, Игнатова и Дмитрия Васильева.
В сезоне-2023/24 «Локомотив» победил «Сочи» в гостях 1:0, а дома сыграл вничью 2:2.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 19 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Локомотив»
Вратарь: Лантратов.
Защитники: Ненахов, Морозов, Погостнов, Сильянов.
Полузащитники: Баринов, Карпукас, Батраков.
Нападающие: Пиняев, Воробьев, Салтыков.
«Сочи»
Вратарь: Рудаков.
Защитники: Заика, Чирков, Марсело Алвес, Макарчук.
Полузащитники: Кайнов, Осипов, Крамарич.
Нападающие: Барт, Гуарирапа, Зиньковский.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» (Москва).