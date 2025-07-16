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Матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года: топ-клуб РПЛ против новичка из Первой лиги

«Локомотив» и «Сочи» встретятся в первом туре РПЛ.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив" Москва

«Локомотив» завершил прошлый сезон на шестой строчке. Летом клуб сохранил костяк и подписал форвардов Руденко и Бакаева из «Химок», а также Комличенко из «Ростова». Главная фигура в атаке при этом — по-прежнему молодой Батраков.

«Сочи» не вышел в РПЛ напрямую из Первой лиги, но воспользовался отказом «Черноморца» и выиграл стыковые матчи у «Пари НН». Сочинцы вернули из аренды нападающего Гуарирапу и подписали нескольких новичков: Зиньковского, Ежова, Игнатова и Дмитрия Васильева.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» победил «Сочи» в гостях 1:0, а дома сыграл вничью 2:2.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч! Премьер».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 19 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Локомотив»

Вратарь: Лантратов.

Защитники: Ненахов, Морозов, Погостнов, Сильянов.

Полузащитники: Баринов, Карпукас, Батраков.

Нападающие: Пиняев, Воробьев, Салтыков.

«Сочи»

Вратарь: Рудаков.

Защитники: Заика, Чирков, Марсело Алвес, Макарчук.

Полузащитники: Кайнов, Осипов, Крамарич.

Нападающие: Барт, Гуарирапа, Зиньковский.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» (Москва).

Футбол. Премьер-лига
19.07
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.13
П2
4.90