Прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года: парой голов дело не ограничится

«Сочи» возвращается в премьер-лигу после годового отсутствия. Клуб чудом попал в стыковые матчи, где в ярком противостоянии обыграл «Пари НН». Теперь испанский тренер Морено проверит свои силы в элите российского футбола. В первой игре «барсам» придется сыграть против «Локомотива» в Москве. Посмотрим, получится ли у команд сразу показать свою силу.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Сочи»
Букмекеры мало сомневаются в исходе встречи: коэффициент на победу «Локомотива» составляет 1,70, на «Сочи» — 4,90. Ничья оценивается в 4,05. Тотал больше 2,5 стоит 1,72, тотал меньше 2,5 — 2,15.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи»
«Локомотив» остается одной из команд-загадок предстоящего сезона. С одной стороны, состав не позволяет рассчитывать на большие достижения, и букмекеры ждут финиш москвичей в районе шестого места. С другой стороны, у «железнодорожников» достаточно талантливой молодежи — если рывок в развитии будет еще у кого-то кроме Батракова, то результаты могут пойти в гору. Предсезонная подготовка у Галактионова была минимальная — 4:1 с «Родиной-2», 0:0 с «Торпедо» и 1:5 с московским «Динамо».
Старт сезона у столичного клуба будет тяжелым — до конца августа встретятся со «Спартаком», «Ростовом», ЦСКА и «Краснодаром», поэтому ошибаться в играх с аутсайдерами нельзя — «Сочи» вполне можно отнести к этой категории. От «барсов» ждут довольно уверенного сохранения прописки в премьер-лиге, но тягаться с «Локомотивом» будет непросто.
Коллектив Морено не отличается надежной обороной, но неплохо играет в атаке. Большие счета — норма для «Сочи». Не изменяла себе команда даже в стыковых матчах, где оба раза пробила тотал больше 2,5. Вряд ли тренерский штаб неожиданно переключит подопечных в режим «автобуса» и попробует выстоять на ноль против свежих «железнодорожников». Поставим на: «обе забьют» и победу «Локомотива» — за 3,20. Также выберем тотал больше 2,5 — за 1,72.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Сочи»
|«Локомотив»
|«Сочи»
|Тотал больше 3,5 проходит в 3 подряд матчах.
|Ставка «обе забьют» сыграла в 4 из 5 последних матчей.
|Ставка «обе забьют» проходила в 4 из 5 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей проходит тотал больше 2,5.
Ставки на матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года
Обе забьют и победа «Локомотива» — 3,20.
Тотал больше 2,5 — 1,72.