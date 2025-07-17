Прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» 19 июля 2025 года: парой голов дело не ограничится

«Локомотив» остается одной из команд-загадок предстоящего сезона. С одной стороны, состав не позволяет рассчитывать на большие достижения, и букмекеры ждут финиш москвичей в районе шестого места. С другой стороны, у «железнодорожников» достаточно талантливой молодежи — если рывок в развитии будет еще у кого-то кроме Батракова, то результаты могут пойти в гору. Предсезонная подготовка у Галактионова была минимальная — 4:1 с «Родиной-2», 0:0 с «Торпедо» и 1:5 с московским «Динамо».