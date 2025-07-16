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Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 19 июля 2025 года: реванш Станковича

«Спартак» сыграет с «Динамо» из Махачкалы в 1-м туре чемпионата России.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Прошлый сезон завершился для команды Станковича вне призовой тройки, а теперь красно-белые снова намерены бороться за золото. Начать путь к вершине предстоит с соперника, который в прошлом чемпионате неожиданно доставил немало проблем — «Динамо» дважды победило москвичей на их поле. Это обстоятельство наверняка не забудется, и реванш за недавние неудачи станет важной мотивацией. «Спартак» по-прежнему выглядит фаворитом, но с учетом предыдущих встреч легкой прогулки ждать не стоит.

В чемпионате России «Спартак» в Махачкале сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а дома проиграл 1:2. В Кубке России на групповом этапе красно-белые уступили дома 0:1 и взяли реванш на выезде с таким же счетом.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 19 июля 2025 года. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Примерные стартовые составы команд выглядят так.

«Спартак»

Вратарь: Максименко.

Защитники: Хлусевич, Бабич, Литвинов, Рябчук.

Полузащитники: Умяров, Мартинс, Барко.

Нападающие: Солари, Угальде, Маркиньос.

У «Спартака» из-за травмы не сыграет Бонгонда.

«Динамо» Махачкала

Вратарь: Магомедов.

Защитники: Сундуков, Аззи, Пальцев, Алибеков, Табидзе.

Полузащитники: Глушков, Гаджиев, Мрезиг.

Нападающие: Сердеров, Агаларов.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Футбол. Премьер-лига
19.07
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.55
П2
7.20