Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 19 июля 2025 года: реванш Станковича

Прошлый сезон завершился для команды Станковича вне призовой тройки, а теперь красно-белые снова намерены бороться за золото. Начать путь к вершине предстоит с соперника, который в прошлом чемпионате неожиданно доставил немало проблем — «Динамо» дважды победило москвичей на их поле. Это обстоятельство наверняка не забудется, и реванш за недавние неудачи станет важной мотивацией. «Спартак» по-прежнему выглядит фаворитом, но с учетом предыдущих встреч легкой прогулки ждать не стоит.
В чемпионате России «Спартак» в Махачкале сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а дома проиграл 1:2. В Кубке России на групповом этапе красно-белые уступили дома 0:1 и взяли реванш на выезде с таким же счетом.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 19 июля 2025 года. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Примерные стартовые составы команд выглядят так.
«Спартак»
Вратарь: Максименко.
Защитники: Хлусевич, Бабич, Литвинов, Рябчук.
Полузащитники: Умяров, Мартинс, Барко.
Нападающие: Солари, Угальде, Маркиньос.
У «Спартака» из-за травмы не сыграет Бонгонда.
«Динамо» Махачкала
Вратарь: Магомедов.
Защитники: Сундуков, Аззи, Пальцев, Алибеков, Табидзе.
Полузащитники: Глушков, Гаджиев, Мрезиг.
Нападающие: Сердеров, Агаларов.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.