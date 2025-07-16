Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 19 июля 2025 года: реванш Станковича

Прошлый сезон завершился для команды Станковича вне призовой тройки, а теперь красно-белые снова намерены бороться за золото. Начать путь к вершине предстоит с соперника, который в прошлом чемпионате неожиданно доставил немало проблем — «Динамо» дважды победило москвичей на их поле. Это обстоятельство наверняка не забудется, и реванш за недавние неудачи станет важной мотивацией. «Спартак» по-прежнему выглядит фаворитом, но с учетом предыдущих встреч легкой прогулки ждать не стоит.