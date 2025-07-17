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Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 19 июля 2025 года: красно-белые начнут с победы

«Спартак» встретится с «Динамо» из Махачкалы в первом туре РПЛ. Как сложится матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

«Спартак» начинает новый сезон с домашнего матча против махачкалинского «Динамо». Последние игры красно-белых проходили результативно, а поражений не было уже пять встреч подряд. Москвичам необходимо сохранить этот темп на чемпионат, а значит — побеждать в первом же матче. Однако с Махачкалой у столичного клуба совсем не получается стабильно набирать очки.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала

Букмекеры верят в успех хозяев: коэффициент на победу «Спартака» составляет 1,48, на «Динамо» — 6,80. Ничья оценивается в 4,40. Насколько результативной будет игра, пока неясно: тотал больше 2,5 стоит 1,90, меньше 2,5 — так же 1,90.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала

«Спартак» мало видоизменился за это лето. Станкович получил вторую возможность поработать со столичным клубом и сделать его чемпионов. Во всяком случае на это рассчитывают и болельщики, и руководители клуба. В прошлом сезоне многое в игре красно-белых решала мотивация. Если настрой игроков был запредельным, то не мешала даже тактика, которая часто совсем не попадала в слабые стороны соперника. Сейчас сил у футболистов полно, а психологически подготовить их к старту сезона Станкович точно умеет — не зря команда шла в лидерах в начале весны.

При этом «Динамо» из Махачкалы умеет играть против московского клуба — лишь раз проиграли за четыре последние встречи. Матчи эти были чаще всего нерезультативные — красно-белые упирались в оборону соперников и не могли ничего придумать, чтобы ее вскрыть.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 19.07.2025, 20:30
Спартак
-
Динамо Мх
-

Воспользоваться этим может «Динамо» и сейчас, да только состав по сравнению с прошлым сезоном ослаб. Нет больше ключевого игрока полузащиты Касинтуры, да и от Агаларова сложно ждать второй хороший сезон подряд. Если на что и могут рассчитывать нынешние махачкалинцы, то на ничью.

Мы же поставим на сухую победу «Спартака» — за 2,25. Мотивации москвичей должно хватить на уверенный старт сезона. Также спрогнозируем, что москвичи пробьют индивидуальный тотал больше 1,5 — за 1,65.

Статистические тренды в играх «Спартака» и «Динамо» Махачкалы

«Спартак»
«Динамо» Махачкала
Не проигрывает 5 матчей подряд.
Не выигрывает 10 матчей подряд.
Тотал больше 3,5 проходит в 4 матчах подряд.
В 6 из 8 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Футбольный эксперт Александр Григорян в эфире «Матч ТВ» заявил, что «Спартаку» будет просто в игре с махачкалинцами: «Гаджиев готовит команды в Кисловодске — это низкогорье. Эффект мягкий, но он длится еще 10−11 дней. Махачкала, скорее всего, готовит себя ко 2-му туру. Этот фактор может облегчить жизнь “Спартаку”».

Ставки на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 19 июля 2025 года

Сухая победа «Спартака» — 2,25.

Индивидуальный тотал больше 1,5 — 1,65.

Футбол. Премьер-лига
19.07
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.55
П2
7.05