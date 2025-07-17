Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 19 июля 2025 года: красно-белые начнут с победы

«Спартак» мало видоизменился за это лето. Станкович получил вторую возможность поработать со столичным клубом и сделать его чемпионов. Во всяком случае на это рассчитывают и болельщики, и руководители клуба. В прошлом сезоне многое в игре красно-белых решала мотивация. Если настрой игроков был запредельным, то не мешала даже тактика, которая часто совсем не попадала в слабые стороны соперника. Сейчас сил у футболистов полно, а психологически подготовить их к старту сезона Станкович точно умеет — не зря команда шла в лидерах в начале весны.