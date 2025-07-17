Шансы на звание лучшего клуба Москвы в РПЛ: «Спартак» — главный претендент, от «Локомотива» не ждут серьезной борьбы

В новом сезоне РПЛ от московских клубов ждут уверенного выступления — букмекеры ставят все четыре команды из столицы в топ-6 чемпионата. Прогнозы на итоги предстоящего сезона мы уже рассматривали, а в этот раз остановимся конкретнее на московских коллективах.
Ниже всего оцениваются шансы «Локомотива». Философия «железнодорожников» сводится к доверию своим воспитанникам и российским игрокам в целом. К сожалению, конкурировать на длинной дистанции с таким подходом будет крайне сложно. Значимый трансфер «Локомотив» совершил лишь один — купил форварда Комличенко. В остальном, клуб надеется на развитие молодых талантов.
В ЦСКА букмекеры тоже верят несильно. Команду не ждут в топ-3. Возможно, сомнения связаны с новым тренером, который еще не адаптирован к лиге. Однако победа над «Краснодаром» в Суперкубке должна была убавить скепсис к Челестини. В первых матчах под руководством швейцарца игроки показывали интенсивный футбол, который будет сложно поддерживать на длинной дистанции. Для результата нужна длинная скамейка, которой у армейцев почти нет. Возможно, нас ждут несколько трансферов, но пока это выглядит слабым местом. При этом оборона ЦСКА не вызывает вообще никаких вопросов — одна из сильнейших в РПЛ на данный момент. Именно этот фактор может гарантировать коллективу Челестини результат.
Что ждать от «Динамо», пока не совсем понятно. Карпин умеет добиваться результата в РПЛ, он демонстрировал это с «Ростовом», но получится ли перенести свой стиль на нынешний состав — вопрос. Два трансфера москвичи уже совершили, но удалось ли утолить все запросы тренера, неясно. При этом сомнений в хорошем выступлении нет, просто борьба за трофей не выглядит очевидной. Все-таки повозиться с игроками придется — воспитание молодежи, работа с менталитетом команды и настройка задач футболистов на поле еще предстоит Карпину. Ресурсов для завоевания высокого места у «Динамо» достаточно, удастся ли воспользоваться ими на максимум — ключевой аспект предстоящего сезона.
Лучшей московской командой по итогам предстоящего сезона ожидают увидеть «Спартак». Команда Станковича набрала хороший ход в середине прошлого чемпионата, но концовку завалила. Настрой на этот год — борьба за чемпионство. Однако в случае с красно-белыми может пойти не так что угодно. Смущает и поведение клуба на трансферном рынке — Зиньковский, Маслов и Игнатов покинули организацию, а пришел пока только Заболотный. Кажется, пары хороших игроков может не хватить Станковичу, когда снова начнется кризис у ключевых футболистов и им придется дать отдых.
Коэффициенты на звание лучшей московской команды РПЛ в сезоне-2025/26
Букмекеры оценивают шансы «Спартака» на первое место среди клубов Москвы выше всего — 2,55. На втором месте среди столичных клубов ждут «Динамо» — коэффициент равен 3,30. Поставить на ЦСКА можно за 4,00. «Локомотив» в этом списке выглядит аутсайдером — 8,00.
Место красно-белых в тройке лучших команд РПЛ по итогам чемпионата оценивается в 1,75, бело-голубых — 2,15, армейцев — 2,30, «железнодорожников» — 5,50.
Мнение эксперта: шансы на звание лучшей московской команды
Мнением о предстоящем сезоне поделился футбольный агент и эксперт Тимур Гурцкая: «“Спартак” стартует без трансферов. В первых четырех играх потеряют очки, потом приедет легионер, которому надо время для адаптации. Так пролетит первый круг, и гонка за чемпионство будет закончена. “Спартак” готов к чемпионской гонке только на словах. У ЦСКА очень легковесный центр поля. Если бы только были еврокубки, то любая средняя команда создала бы ЦСКА проблемы. Но учитывая, что мы играем здесь, я не вижу, кто кроме “Зенита” сможет этим воспользоваться. У “Динамо” намечается очень сильная проблема на левом фланге, которую они сейчас пытаются любой ценой закрыть. “Локомотив” будет бороться с “Рубином” за шестое место, их сейчас можно отнести только к середнякам».