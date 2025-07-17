Шансы на звание лучшего клуба Москвы в РПЛ: «Спартак» — главный претендент, от «Локомотива» не ждут серьезной борьбы

Мнением о предстоящем сезоне поделился футбольный агент и эксперт Тимур Гурцкая: «“Спартак” стартует без трансферов. В первых четырех играх потеряют очки, потом приедет легионер, которому надо время для адаптации. Так пролетит первый круг, и гонка за чемпионство будет закончена. “Спартак” готов к чемпионской гонке только на словах. У ЦСКА очень легковесный центр поля. Если бы только были еврокубки, то любая средняя команда создала бы ЦСКА проблемы. Но учитывая, что мы играем здесь, я не вижу, кто кроме “Зенита” сможет этим воспользоваться. У “Динамо” намечается очень сильная проблема на левом фланге, которую они сейчас пытаются любой ценой закрыть. “Локомотив” будет бороться с “Рубином” за шестое место, их сейчас можно отнести только к середнякам».