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Матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: фавориту нельзя терять очки

«Зенит» встретится с «Ростовом» в первом туре российской Премьер-лиги.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит», оставшийся без золота чемпионата и Кубка России в прошлом сезоне, жаждет реванша — и уже с первого тура намерен вернуть себе статус главного фаворита РПЛ. Команда Семака укрепилась двумя бразильцами, а костяк остался нетронутым: ни один ключевой футболист не покинул коллектив. Это позволяет «Зениту» рассчитывать на уверенный старт на своем стадионе. К тому же в последние годы встречи с «Ростовом» складываются для сине-бело-голубых крайне успешно. Гости вступают в новый сезон без Осипенко и Комличенко. В атаке ждут новичка Сулейманова, у которого не задалась карьера в «Локомотиве».

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 20 июля 2025 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Зенит»

Вратарь: Латышонок.

Защитники: Мантуан, Вега, Нино, Эракович, Сантос.

Полузащитники: Барриос, Глушенков.

Нападающие: Луис Энрике, Кассьерра, Педро.

«Ростов»

Вратарь: Ятимов.

Защитники: Лангович, Мелехин, Сако, Вахания.

Полузащитники: Шанталий, Байрамян, Комаров.

Нападающие: Голенков, Роналдо, Мохебби.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Футбол. Премьер-лига
20.07
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.12
П2
11.75
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