Матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: фавориту нельзя терять очки

«Зенит», оставшийся без золота чемпионата и Кубка России в прошлом сезоне, жаждет реванша — и уже с первого тура намерен вернуть себе статус главного фаворита РПЛ. Команда Семака укрепилась двумя бразильцами, а костяк остался нетронутым: ни один ключевой футболист не покинул коллектив. Это позволяет «Зениту» рассчитывать на уверенный старт на своем стадионе. К тому же в последние годы встречи с «Ростовом» складываются для сине-бело-голубых крайне успешно. Гости вступают в новый сезон без Осипенко и Комличенко. В атаке ждут новичка Сулейманова, у которого не задалась карьера в «Локомотиве».
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 20 июля 2025 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Зенит»
Вратарь: Латышонок.
Защитники: Мантуан, Вега, Нино, Эракович, Сантос.
Полузащитники: Барриос, Глушенков.
Нападающие: Луис Энрике, Кассьерра, Педро.
«Ростов»
Вратарь: Ятимов.
Защитники: Лангович, Мелехин, Сако, Вахания.
Полузащитники: Шанталий, Байрамян, Комаров.
Нападающие: Голенков, Роналдо, Мохебби.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.