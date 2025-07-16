Матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: фавориту нельзя терять очки

«Зенит», оставшийся без золота чемпионата и Кубка России в прошлом сезоне, жаждет реванша — и уже с первого тура намерен вернуть себе статус главного фаворита РПЛ. Команда Семака укрепилась двумя бразильцами, а костяк остался нетронутым: ни один ключевой футболист не покинул коллектив. Это позволяет «Зениту» рассчитывать на уверенный старт на своем стадионе. К тому же в последние годы встречи с «Ростовом» складываются для сине-бело-голубых крайне успешно. Гости вступают в новый сезон без Осипенко и Комличенко. В атаке ждут новичка Сулейманова, у которого не задалась карьера в «Локомотиве».