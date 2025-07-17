Мэнни Пакьяо против Марио Барриоса: возвращение легенды

Мэнни Пакьяо в отдельном представлении не нуждается. Этот прославленный боксер, одержавший в свое время множество ярких побед, заявил о завершении спортивной карьеры еще в 2021 году после поражения от Йордениса Угаса. Марио Барриос свой последний бой провел против Абеля Рамоса в ноябре 2024 года, завершив его вничью.
Когда и во сколько состоится бой: дата, время и место
Вечер бокса в Лас-Вегасе, кульминацией которого станет бой Пакьяо — Барриос, начнется 20 июня в 03.00 по Москве. Точное время начала основного боя будет зависеть от продолжительности поединков андеркарда, но предположительно это будет 5 часов утра. Бой Мэнни Пакьяо — Марио Барриос пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
Где смотреть прямой эфир
В прямой трансляции бой Пакьяо — Барриос будет доступен на платформе Prime Video и в пабликах VK.
Мэнни Пакьяо: статистика, последние бои и рекорды
Пакьяо уступает Барриосу по антропометрии. Рост Мэнни — 166 см, вес 66 кг, а размах рук — 170 см. Филиппинский боксер редко выступал в последние годы. С 2017-го по 2021-й он провел 5 боев, 3 из которых выиграл. В 2019-м Пакьяо победил в 12 раундах Эдриена Бронера и Кита Турмана. А в 2021-м судейским решением уступил Угасу.
Марио Барриос: статистика, последние бои и рекорды
Барриос тоже встречался недавно с Турманом и Угасом. И если первому он проиграл в 2022-м, то второго победил в 2023-м. Рост Марио — 183 см, вес — 66 кг, а размах рук — 178 см.