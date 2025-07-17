Мэнни Пакьяо против Марио Барриоса: возвращение легенды

Мэнни Пакьяо в отдельном представлении не нуждается. Этот прославленный боксер, одержавший в свое время множество ярких побед, заявил о завершении спортивной карьеры еще в 2021 году после поражения от Йордениса Угаса. Марио Барриос свой последний бой провел против Абеля Рамоса в ноябре 2024 года, завершив его вничью.