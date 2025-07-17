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Даниэль Дюбуа против Александра Усика: новая встреча Супермена и Непобедимого

В ночь с 19 на 20 июля Даниэль Дюбуа (22−2) и Александр Усик (23−0) будут оспаривать звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Артем Емельяненко
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первый бой между этими боксерами состоялся чуть менее двух лет назад, и Усик одержал победу. Однако правомерность судейского решения, вынесенного в том поединке, обсуждается в кругах болельщиков и экспертов и по сей день, поэтому повторное противостояние вызывает огромный интерес. Свои последние поединки оба боксера выиграли: Дюбуа — у Энтони Джошуа, а Усик — у Тайсона Фьюри.

Когда и во сколько состоится бой: дата, время и место

Вечер бокса начнется в субботу 19 июля в 19.30 по московскому времени, однако, с учетом обширного андеркарда, главного боя следует ожидать ближе к полуночи по Москве. Поединок вызывает просто колоссальный интерес публики, поэтому пройдет он на 90-тысячном стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Где смотреть прямой эфир

Поединок будет показан на стриминговой платформе DAZN, каналах TNT Sports и Sky Sports. Также бой Дюбуа — Усик можно будет посмотреть в пабликах VK.

Даниэль Дюбуа: статистика, последние бои и рекорды

В плане антропометрии небольшое преимущество в росте — у британского боксера при идентичном размахе рук. Рост Дюбуа — 196 см, вес — 112 кг, размах рук — 198 см. Даниэль проиграл только один бой из последних пяти — ту самую встречу с Усиком в августе 2023 года.

Александр Усик: статистика, последние бои и рекорды

У Усика 23 боя и 23 победы, за свою карьеру он не потерпел ни одного поражения. Александр часто нокаутирует соперников, таким образом он выиграл 14 поединков. Рост украинского боксера — 191 см, вес — 102 кг, а размах рук — 198 см. С сентября 2021 года Усик провел пять боев: дважды против Джошуа и Фьюри, а также против Дюбуа.

Дюбуа vs Усик: история противостояния

Первый раз боксеры встретились в польском Вроцлаве 27 августа 2023 года. Дюбуа отправил Усика в нокаут в пятом раунде, но судья посчитал, что удар был нанесен не по правилам — ниже пояса. Поэтому украинцу дали время восстановиться, и поединок продолжился. В 9-м раунде Усик отправил Дюбуа в нокдаун, и судья остановил бой.