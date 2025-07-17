Даниэль Дюбуа против Александра Усика: новая встреча Супермена и Непобедимого

Первый бой между этими боксерами состоялся чуть менее двух лет назад, и Усик одержал победу. Однако правомерность судейского решения, вынесенного в том поединке, обсуждается в кругах болельщиков и экспертов и по сей день, поэтому повторное противостояние вызывает огромный интерес. Свои последние поединки оба боксера выиграли: Дюбуа — у Энтони Джошуа, а Усик — у Тайсона Фьюри.