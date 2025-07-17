Макс Холлоуэй против Дастина Порье: третья заруба в UFC

Это будет уже третий поединок, в котором Макс Холлоуэй и Дастин Порье разделят октагон: в двух предыдущих победу одержал Порье. Для Дастина, к слову, этот поединок должен стать финальным в его карьере. Оба бойца проиграли свои последние бои: Холлоуэй — Илие Топурии, а Порье — Исламу Махачеву.