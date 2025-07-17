Макс Холлоуэй против Дастина Порье: третья заруба в UFC

Это будет уже третий поединок, в котором Макс Холлоуэй и Дастин Порье разделят октагон: в двух предыдущих победу одержал Порье. Для Дастина, к слову, этот поединок должен стать финальным в его карьере. Оба бойца проиграли свои последние бои: Холлоуэй — Илие Топурии, а Порье — Исламу Махачеву.
Когда и во сколько состоится бой: дата, время и место
Турнир UFC 318 будет проходить в США на арене Smoothie King Center в Новом Орлеане, поэтому начнется в традиционно неудобное для жителей центральной России время — 20 июля в 01.00 по Москве. Поскольку андеркард включает в себя более десяти поединков, начала боя Холлоуэй — Порье следует ожидать примерно в 05.00 по московскому времени.
Где смотреть прямой эфир
Жители России смогут посмотреть трансляцию главных поединков этого турнира по каналу «Матч-ТВ», которая начнется в 04.15 по московскому времени.
Макс Холлоуэй: статистика, последние бои и рекорды
Рост Холлоуэя — 180 см, вес — 66 кг, а размах рук — 176 см. Макс выиграл 3 из последних 5 поединков. В этом году он еще не выходил в октагон. Всего в карьере у него 26 побед и 8 поражений. В 2024-м Холлоуэй победил Джастина Гейджи и проиграл нокаутом Топурии.
Дастин Порье: статистика, последние бои и рекорды
Рост Порье — 175 см, вес — 70 кг, а размах рук — 183 см. У Дастина только две победы в последних 5 боях. Он уступил Чарльзу Оливейре, Джастину Гейджи и Исламу Махачеву. В активе же 36-летнего американца — победы над Майклом Чендлером и Бенуа Сен-Дени.
Холлоуэй vs Порье: история противостояния
Первый раз бойцы встретились в феврале 2012 года. Порье применил удушающий прием и выиграл в первом раунде. Вторая встреча случилась в апреле 2019-го. На кону стоял титул временного чемпиона UFC в легком весе. Бой продолжался 5 раундов, единогласным решением судей победил Порье.