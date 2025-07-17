Прогноз на бой Мэнни Пакьяо и Марио Барриоса 20 июля 2025 года: не спешите ставить крест на легенде

Что касается Барриоса, то он при своем преимуществе в росте и размахе рук — не самый большой мастер обороны. Техничный боксер (а Пакьяо как раз к числу таковых и относится) без особого труда способен вскрыть его защиту — Кит Турман и Джервонтей Дэвис это наглядно доказали, фактически сводив Марио в школу бокса. Привычка Барриоса открываться во время атаки по корпусу соперника также может сыграть с ним злую шутку. В общем, в этот раз мы не разделяем пессимизма букмекеров в отношении шансов Пакьяо и считаем, что филиппинец победит.