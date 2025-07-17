Прогноз на бой Мэнни Пакьяо и Марио Барриоса 20 июля 2025 года: не спешите ставить крест на легенде

20 июля, примерно в 5 утра по Москве, состоится бой между живой легендой бокса Мэнни Пакьяо и действующим чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом. Далеко не все верят, что фактически вышедший на пенсию 46-летний филиппинец сможет одолеть 30-летнего Барриоса, но давайте обо всем по порядку.
Коэффициенты букмекеров на бой Пакьяо vs Барриос
Чтобы понять, насколько букмекеры сомневаются в возможностях Мэнни, достаточно посмотреть на коэффициенты на его победу: они составляют 3,10, а вот выигрыш Барриоса котируется как 1,41.
Для большинства людей действует простая логика: функциональные возможности Пакьяо с годами не улучшаются, да и последний свой бой после попытки вернуться в большой бокс он провел неудачно. Барриос же находится на пике своей боксерской формы. Отсюда и такие коэффициенты.
Прогноз на бой Пакьяо и Барриоса
Пессимизм букмекеров понять нетрудно, хотя нужно учитывать и тот факт, что Барриос — боксер, несомненно, серьезный, но по тактическому мышлению звезд с неба не хватающий. Пакьяо же всегда был мастером нестандартных решений, поэтому есть вероятность, что он сможет использовать рваный ритм боя, не давая сопернику приспособиться к своей тактике и время от времени проводя взрывные комбинации.
Что касается Барриоса, то он при своем преимуществе в росте и размахе рук — не самый большой мастер обороны. Техничный боксер (а Пакьяо как раз к числу таковых и относится) без особого труда способен вскрыть его защиту — Кит Турман и Джервонтей Дэвис это наглядно доказали, фактически сводив Марио в школу бокса. Привычка Барриоса открываться во время атаки по корпусу соперника также может сыграть с ним злую шутку. В общем, в этот раз мы не разделяем пессимизма букмекеров в отношении шансов Пакьяо и считаем, что филиппинец победит.
Статистика и данные боксеров
|Мэнни Пакьяо
|Марио Барриос
|46 лет
|30 лет
|Рост — 166 см, вес — 66 кг
|Рост — 183 см, вес — 66 кг
|Размах рук — 170 см
|Размах рук — 178 см
|62 победы
|29 побед
|8 поражений
|2 поражения
|2 ничьих
|1 ничья
Мэнни Пакьяо
Филиппинец — легенда бокса. Пакьяо был чемпионом мира в 8 весовых категориях. Мэнни вернулся в бокс, чтобы переписать историю. В 2019-м Пакьяо в 40 лет стал самым возрастным чемпионом мира в полусреднем весе. Теперь он хочет завоевать пояс в 46 лет.
Марио Барриос
Эль Ацтека будет защищать чемпионский пояс по версии WBC. Барриос сохранил звание чемпиона после ничьей с Абелем Рамосом в ноябре 2024-го. Барриос одержал 18 побед нокаутом — больше, чем решением судей (11).
Мнение эксперта: шансы на победу
Легендарный российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что у Пакьяо хорошие шансы на победу: «Я не списываю Пакьяо со счетов. Это уникум, талантище, который даже в этом возрасте представляет опасность для соперника. Его навыков хватит на десять Барриосов».
Статистические тренды в боях Пакьяо и Барриоса
Оба боксера в своих последних пяти боях спотыкались, упуская победы.
|Мэнни Пакьяо
|Марио Барриос
|Выиграл 3 из 5 последних боев.
|Выиграл 3 из 5 последних боев.
|1 победа нокаутом и 2 — судейским решением, а также 2 поражения судейским решением.
|1 досрочная победа и две — единогласным судейским решением, 1 поражение судейским решением и еще одна ничья.
Ставки на бой Пакьяо — Барриос 20 июля 2025 года
Победа Пакьяо — 3,10.
Победа Пакьяо раздельным решением судей — 12,00.