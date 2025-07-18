«Спартак» победит, а «Акрон» не уйдет без голов: экспресс на матчи РПЛ 19 июля

Противостояние с махачкалинцами для «Спартака» не самое простое — лишь раз выиграли в четырех матчах за последний год. Однако очередного провала москвичам не простят. Слишком большие ожидания от команды и тренера в этом сезоне, чтобы терять очки в первой же игре, да еще и с соперником явно ниже уровнем. К тому же «Спартак» сыграет на домашней арене и сможет рассчитывать на всех легионеров кроме Бонгонды. Длительный отдых и хорошая предсезонка наверняка перезарядили форвардов москвичей, которые забуксовали в концовке прошлого сезона. В любой момент можно будет выпустить новичка Заболотного и решить исхода матча навалом в штрафную, как это часто работало у Станковича в прошлом сезоне. Поставим на победу «Спартака» — за 1,50.