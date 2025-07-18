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«Спартак» победит, а «Акрон» не уйдет без голов: экспресс на матчи РПЛ 19 июля

Собираем экспресс на матчи РПЛ, которые пройдут 19 июля. Что выбрать в матчах «Спартака», «Акрона» и «Локомотива» — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

Российская премьер-лига, наконец, стартовала. Удобное время позволит посмотреть каждый матч, который будет проходить 19 июля, а мы соберем экспресс на эти игры, чтобы сделать просмотр интереснее.

Прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 19.07.2025, 15:30
Акрон
-
Крылья Советов
-

В самарском дерби однозначно будет жарко. «Крыльям» сократили финансирование, из-за чего «Акрон» попытается стать главной командой региона в этом сезоне. Тем более тольяттинцы были сильнее в обеих встречах в прошлом сезоне. В чем нет сомнений, так в голах «Акрона» — без них матч не закончится ни при каком сценарии. Перестрахуемся и поставим на индивидуальный тотал тольяттинцев больше 1 — за 1,42.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 19.07.2025, 18:00
Локомотив
-
Сочи
-

«Локомотив» подходит к новому сезону без большого количества новичков. Однако на игре в атаке это вряд ли скажется — в коллективе Галактионова много талантов, которым достаточно позволяется на чужой половине поля, а сейчас появился еще и топовый завершитель Комличенко. Против строго оборонительных команд эта модель работала не всегда, но «Сочи» вряд ли можно отнести к этому списку. У «барсов» случались провальные матчи на уровне Первой лиги, а с топ-командой РПЛ без этого вряд ли обойдется. Скорее всего, все начнется довольно быстро — «Локомотив» полетит в атаку и откроет счет — за 1,67.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 19.07.2025, 20:30
Спартак
-
Динамо Мх
-

Противостояние с махачкалинцами для «Спартака» не самое простое — лишь раз выиграли в четырех матчах за последний год. Однако очередного провала москвичам не простят. Слишком большие ожидания от команды и тренера в этом сезоне, чтобы терять очки в первой же игре, да еще и с соперником явно ниже уровнем. К тому же «Спартак» сыграет на домашней арене и сможет рассчитывать на всех легионеров кроме Бонгонды. Длительный отдых и хорошая предсезонка наверняка перезарядили форвардов москвичей, которые забуксовали в концовке прошлого сезона. В любой момент можно будет выпустить новичка Заболотного и решить исхода матча навалом в штрафную, как это часто работало у Станковича в прошлом сезоне. Поставим на победу «Спартака» — за 1,50.

Экспресс на футбол 19 июля 2025 года

«Акрон» — «Крылья Советов»: индивидуальный тотал «Акрона» больше 1 — 1,42.

«Локомотив» — «Сочи»: гол «Локо» в первом тайме — 1,67.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: победа «Спартака» — 1,50.

Общий коэффициент: 3,55.

Футбол. Премьер-лига
19.07
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.55
П2
7.05
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