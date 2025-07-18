Шансы на чемпионство в Первой лиге: «Факел» и «Урал» поборются за первую строчку, «Торпедо» будет цепляться за стыки

«Факел» считается главным претендентом на золотые медали в предстоящем сезоне. Воронежский клуб занял последнее место в РПЛ и опустился в дивизион ниже. Главной проблемой команды стала игра в атаке — отбиваться «Факел» умел, но показать что-то у чужих ворот не смог. Всего 14 голов за 30 матчей чемпионата — худший показатель в РПЛ. Тем не менее у воронежцев много болельщиков и билеты на матчи продавались неплохо, а значит запрос на возвращение в элиту есть.
У «Урала» — другая ситуация. Команда выступала в Первой лиге в прошлом сезоне и намеревалась вернуться в премьер-лигу уже сейчас. Однако вместо них в РПЛ проследовал «Оренбург». Заявления руководства и футболистов клуба говорят о полном непонимании произошедшей ситуации. Возможно, повышенная мотивация сыграет команде на руку, и уже в следующем сезоне мы увидим екатеринбуржцев в РПЛ.
С «Торпедо» произошла не менее странная ситуация. Клуб попался на подкупе судьи и потерял место в РПЛ. Однако многие эксперты отмечают, что наказание для команды из Москвы было слишком мягкое — если есть доказанное преступление со взятками судье, то клуб должен был перестать существовать в профессиональных лигах. Если брать спортивную составляющую, то «Торпедо» — топ-команда для Первой лиги. Состав поменялся за лето несильно, а значит, повторить успех москвичам будет под силу.
Следом по оценкам букмекеров должна расположиться «Родина». Еще один московский клуб закончил прошедший сезон в середине таблицы. В атаке у столичного коллектива было не все так гладко, но к защите предъявить претензии сложно. Несколько трансферов от «Родины» мы увидели, но смогут ли свободные агенты дать команде качественный прогресс — вопрос открытый.
Тульский «Арсенал» обосновался в Первой лиге и пока не похож на клуб, который вот-вот вернется в элиту российского футбола. «Пушкари» обожают оборонительный футбол и часто заканчивают матчи нулевой ничьей. Такие результаты не позволяют тулякам подниматься близко к вершине, но падать ниже определенного уровня «Арсенал» не будет. Вряд ли от них стоит ждать чудесного преображения.
От остальных команд букмекеры не ждут прорыва и не видет на вершине таблицы по итогам чемпионата. Если шанс на повышение у них и будет, то произойдет это с большей вероятностью в стыковых матчах. До трофея добраться будет крайне сложно.
Коэффициенты на чемпионство российских клубов в Первой лиге в сезоне-2025/26
Букмекеры дают коэффициент 2,80 на чемпионство «Факела». Это главный фаворит предстоящего сезона. В остальном прогнозы на результаты Первой лиги расставляют команды в таком порядке:
- «Факел» — 2,80
- «Урал» — 2,90
- «Торпедо» — 3,50
- «Родина» — 8,00
- «Арсенал» — 30,00
- «Ротор» — 30,00
- СКА — 30,00
- «Енисей» — 50,00
- «Нефтехимик» — 150,00
- «Челябинск» — 150,00
- «Черноморец» — 300,00
- «Волга» Ульяновск — 350,00
- «Спартак» Кострома — 800,00
- «Шинник» — 800,00
- КАМАЗ — 1000,00
- «Уфа» — 1000,00.