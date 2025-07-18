Шансы на чемпионство в Первой лиге: «Факел» и «Урал» поборются за первую строчку, «Торпедо» будет цепляться за стыки

С «Торпедо» произошла не менее странная ситуация. Клуб попался на подкупе судьи и потерял место в РПЛ. Однако многие эксперты отмечают, что наказание для команды из Москвы было слишком мягкое — если есть доказанное преступление со взятками судье, то клуб должен был перестать существовать в профессиональных лигах. Если брать спортивную составляющую, то «Торпедо» — топ-команда для Первой лиги. Состав поменялся за лето несильно, а значит, повторить успех москвичам будет под силу.