Прогноз на матч Team Spirit — PVISION 18 июля 2025 года: опыт Miposhka и класс Larl сделают свое дело

Spirit полностью оправдывает ожидания своих болельщиков. После неудачи на PGL Wallachia, где команда уступила BB Team в плей-офф, «драконы» собрались и провели мощный групповой этап в Эр-Рияде. Победы над Na'Vi и Talon, ничья с Xtreme и выход с первого места в группе — отличный задел перед решающими стадиями. В четвертьфинале Spirit выглядели безупречно: 2:0 против Gaimin Gladiators, при этом контроль был тотальным на обеих картах. Особенно стоит отметить игру мидера Larl и кэрри Yatoro, которые вытаскивали даже сложные эпизоды — в том числе и на первой карте четвертьфинала, когда соперник имел временное преимущество.