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Прогноз на матч Team Spirit — PVISION 18 июля 2025 года: опыт Miposhka и класс Larl сделают свое дело

Team Spirit и PVISION сыграют в полуфинале Esports World Cup 2025. На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: HLTV

Spirit — один из главных фаворитов чемпионата, и пока их выступление соответствует статусу: «драконы» уверенно разобрались с соперниками на групповом этапе и не оставили шансов действующим чемпионам в четвертьфинале. PARIVISION — андердог турнира, сумевший преодолеть стадию плей-ина и в напряженном матче выбить из сетки Aurora Gaming. Букмекеры не спешат называть фаворита, указывая на равенство шансов. Это говорит о потенциально плотном и интересном противостоянии, где многое решат детали — пики, форма игроков и готовность к борьбе на дистанции.

Коэффициенты букмекеров на матч Team Spirit vs PARIVISION

Букмекеры ожидают равную борьбу: победа Team Spirit идет за 1,80, а успех PARIVISION — за 2,05.

Прогноз на матч Team Spirit vs PARIVISION

Spirit полностью оправдывает ожидания своих болельщиков. После неудачи на PGL Wallachia, где команда уступила BB Team в плей-офф, «драконы» собрались и провели мощный групповой этап в Эр-Рияде. Победы над Na'Vi и Talon, ничья с Xtreme и выход с первого места в группе — отличный задел перед решающими стадиями. В четвертьфинале Spirit выглядели безупречно: 2:0 против Gaimin Gladiators, при этом контроль был тотальным на обеих картах. Особенно стоит отметить игру мидера Larl и кэрри Yatoro, которые вытаскивали даже сложные эпизоды — в том числе и на первой карте четвертьфинала, когда соперник имел временное преимущество.

В составе команды все стабильно: Larl, Yatoro, Collapse, rue и капитан Miposhka демонстрируют высокий уровень взаимодействия. В семи из десяти последних встреч Spirit позволяли соперникам показать лучшую статистику по убийствам на второй карте — команда часто стартует агрессивно, а затем допускает больше свободы оппонентам во второй половине серии. Это может стать важным моментом в противостоянии с PARIVISION, которая традиционно сильнее проводит именно вторые карты.

Российский коллектив стал настоящим открытием турнира. Начав путь с этапа плей-ина, PARIVISION с трудом, но все же добилась места в плей-офф. Победа над Heroic, ничья с Shopify Rebellion и поражение от Liquid создали напряженную ситуацию в группе, но в матче на вылет команда собралась и уверенно прошла Xtreme Gaming. В четвертьфинале PARIVISION показала зрелую игру против одного из фаворитов турнира — Aurora Gaming. Особенно яркой получилась третья карта, на которой сопернику удалось сделать всего шесть фрагов — доминация PARIVISION не вызывала сомнений.

Состав команды — Satanic, No[o]ne-, DM, 9Class и Dukalis — выглядит сбалансированным. Мидер No[o]ne- сам оценил форму команды на 6 из 10, однако текущие результаты говорят об обратном. Стоит отметить, что в последних матчах против Heroic и Aurora именно вторая карта получалась наиболее конкурентной и напряженной. Это может сыграть роль и против Spirit, учитывая особенности распределения темпа по картам у соперника.

Обе команды подходят к полуфиналу в хорошей форме. Spirit уверенно прошли всех соперников, но склонны ослаблять хватку во второй карте. PARIVISION, напротив, по ходу матча прибавляют и могут воспользоваться моментами расслабленности у фаворита. На дистанции Spirit должны взять верх, однако не исключено, что борьба на второй карте получится плотной и результативной. Учитываем, что тотал больше 46.5 убийств на второй карте проходил в ключевых играх обеих команд на турнире. Наш прогноз: победа Team Spirit — 1,80 и тотал больше 46,5 убийств на второй карте — 1,90.

Статистические тренды в играх Team Spirit и PVISION

Team Spirit
PVISION
Проиграли лишь 1 из 7 последних матчей.
Одно поражение в 6 последних матчах.
Выиграли 5 из 7 последних матчей всухую.
7 из 10 последних матчей завершались сухой победой одной из команд.

Ставки на матч Team Spirit — PVISION 18 июля 2025 года

Победа Team Spirit — 1,80.

Тотал больше 46,5 убийств на второй карте — 1,90.