Прогноз на матч Tundra Esports — Team Falcons 18 июля 2025 года: опыт победит агрессию?

Команда демонстрирует винрейт в 53% за 51 карту, при этом показатели FB и F10 (по 44% и 50% соответственно) не уступают Tundra. На старте Falcons действуют агрессивно, но ключевым минусом остается нестабильность: команда может внезапно потеряться, если игра выходит из-под контроля. Часто это связано с рисковой игрой ATF, который может как принести победу, так и допустить роковую ошибку. Тем не менее, Falcons адаптировались к текущей мете и регулярно добиваются успеха на своих сигнатурных героях — в том числе Timbersaw и Razor, на которых skiter и ATF чувствуют себя комфортно.