Прогноз на матч Tundra Esports — Team Falcons 18 июля 2025 года: опыт победит агрессию?

Обе команды к полуфиналу подошли на хорошей волне: Tundra уверенно разобралась с BetBoom (2:1), а Falcons без шансов выбили Team Liquid (2:0). Несмотря на схожие результаты, коллектив из Саудовской Аравии демонстрирует более стабильную и агрессивную игру на ранних стадиях, в то время как Tundra делает ставку на выверенные решения и мощные камбэки. Учитывая очную статистику, в которой Tundra ведет 5:2, матч обещает стать принципиальным и напряженным — с шансами на победу у обеих сторон.
Коэффициенты букмекеров на матч Tundra Esports — Team Falcons
Букмекеры ожидают максимально упорной битвы: шанс Tundra оценивается около 2,05, а Falcon — чуть ниже, в районе 1,78.
Прогноз на матч Tundra Esports — Team Falcons
Tundra Esports уверенно движется по сетке плей-офф и продолжает доказывать, что занимает первое место в мировом рейтинге не случайно. После выхода из группы и победы над Talon (2:0), коллектив одолел одного из главных претендентов на титул — BetBoom Team. В четвертьфинале матч складывался непросто, но на решающей карте игроки проявили характер: особенно выделился bzm, который на Invoker стал ключевым фактором победы.
По статистике Tundra выглядит убедительно: винрейт составляет 62% за 65 карт, показатель FB — 44%, F10 — 52%, при этом команда выигрывает 75% матчей с первым убийством и 81% — с преимуществом к десятой минуте. Это говорит о зрелом, сбалансированном подходе — коллектив не всегда стартует агрессивно, но быстро перехватывает инициативу и не отпускает. В оффлейне стабильно хорош 33, а bzm регулярно становится мотором команды, двигая ее к победе.
Team Falcons начали турнир не лучшим образом, но с каждым матчем набирают форму и на стадии плей-офф уже смотрятся как настоящие претенденты на титул. После неудач в группе (ничьи с Gladiators и Execration, поражение от BB Team), Falcons мощно прошли VP и NAVI, а затем сенсационно уничтожили Team Liquid в четвертьфинале (2:0), не оставив фавориту ни единого шанса. Особенно мощно сыграл Malr1ne, доминировавший на миде.
Команда демонстрирует винрейт в 53% за 51 карту, при этом показатели FB и F10 (по 44% и 50% соответственно) не уступают Tundra. На старте Falcons действуют агрессивно, но ключевым минусом остается нестабильность: команда может внезапно потеряться, если игра выходит из-под контроля. Часто это связано с рисковой игрой ATF, который может как принести победу, так и допустить роковую ошибку. Тем не менее, Falcons адаптировались к текущей мете и регулярно добиваются успеха на своих сигнатурных героях — в том числе Timbersaw и Razor, на которых skiter и ATF чувствуют себя комфортно.
Обе команды находятся в хорошей форме, но их стили игры заметно различаются. Falcons действуют агрессивно и быстро, но порой нестабильно. У Tundra же куда больше опыта, гибкости и вариативности в стратегии. Кроме того, статистика очных встреч явно в пользу европейского коллектива — пять побед против двух поражений. При равных коэффициентах предпочтение стоит отдать Tundra Esports, которые умеют выдерживать давление и грамотно закрывать сложные серии. Наш прогноз: Победа Tundra Esports — 2,05, тотал карт больше 2,5 — 1,90.
Статистические тренды в играх Tundra Esports и Team Falcons
|Tundra Esports
|Team Falcons
|Выиграли 4 из 5 последних личных встреч.
|Выиграли 3 последних матча всухую.
|Одно поражение в 6 последних матчах.
|Проиграли только единожды на этом турнире.
Ставки на матч Tundra Esports — Team Falcons 18 июля 2025 года
Победа Tundra Esports — 2,05.
Тотал карт больше 2,5 — 1,90.