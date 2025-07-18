Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 19 июля 2025 года: разминка с голами

«Манчестер Юнайтед» начинает предсезонную подготовку под руководством Аморима, который должен кардинально перестроить игру «красных дьяволов» после провального прошлого сезона. Соперником станет «Лидс Юнайтед», вернувшийся в АПЛ и настроенный с первых минут показать, что он достоин элиты. Несмотря на статус контрольной встречи, матч обещает быть зрелищным — обе команды исповедуют атакующий стиль, а летние спарринги часто проходят в открытой манере, с обилием голов и нестандартных решений от тренерских штабов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»
Букмекеры с осторожностью называют «красных дьяволов» фаворитом: победа «МЮ» идет за 1,89, ничья — за 4,10, а победа «Лидса» — за 3,60. На тотал больше 2,5 голов дают 1,51, на «низ» — 2,43.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»
Прошлый сезон стал одним из самых неудачных в новейшей истории клуба. Без еврокубков, без трофеев и с 15-м местом в Премьер-лиге — «МЮ» явно нуждается в перезагрузке. Руководство делает ставку на Аморима, и перестройка уже началась. В команду прибыл форвард Кунья, также удалось договориться с Мбемо из «Брентфорда». А вот Гарначо, Рэшфорд, Санчо и Антони выставлены на продажу.
Команду также подкосили травмы: в матче с «Лидсом» не сыграют Онана и Лисандро. При этом состав остается боеспособным, а победа над «Астон Виллой» в конце прошлого сезона показала, что у «Юнайтед» есть потенциал. Статистика очных встреч с «Лидсом» говорит сама за себя: только одно поражение за последние 15 лет, в 2023-м была победа 2:0 в товарищеском матче в Осло. В подобных играх манкунианцы регулярно доминируют по числу ударов и активны с первых минут.
Клуб из Йоркшира выиграл Чемпионшип, набрав 100 очков. Под руководством Фарке «Лидс» демонстрирует амбиции и нацелен на то, чтобы не повторить участь предыдущих новичков АПЛ, быстро вернувшихся обратно. Летняя кампания проходит активно: клуб усилил оборону и центр поля — Гудмундссон, Бийол и Борнау уже официально в составе, а также подписан нападающий Лукас Нмеча.
Однако не все смогут принять участие в первом спарринге межсезонья. Из-за участия в молодежном Евро игру пропустят Ньонто и Джозеф, а по Стрейку и Ааронсону есть сомнения. Несмотря на это, костяк коллектива остался, что позволяет говорить о стабильности и сыгранности. В прошлом сезоне «Лидс» отличился мощной атакой (95 голов), и хотя уровень соепрников тогда был ниже, команда не собирается отказываться от привычного стиля.
Контрольная игра в Швеции — это возможность для обеих команд оценить форму и провести эксперименты перед стартом сезона. «Манчестер Юнайтед» стремится как можно быстрее адаптироваться к требованиям тренера, а «Лидс» выходит на поле с сильной атакой и сыгранным костяком. С учетом открытого стиля игры обеих сторон, логично ожидать результативный футбол. Наш прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» — 1,89 и тотал больше 3,5 — 2,26.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Лидса»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Лидс»
|Проиграл 4 из 6 последних матчей.
|Выиграл 6 матчей кряду.
|В 4 последних матчах играла ставка «обе забьют — нет».
|Забивает в 10 матчах подряд.
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 19 июля 2025 года
Победа «Манчестер Юнайтед» — 1,89.
Тотал больше 3.5 — 2,26.