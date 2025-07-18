Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 19 июля 2025 года: разминка с голами

Команду также подкосили травмы: в матче с «Лидсом» не сыграют Онана и Лисандро. При этом состав остается боеспособным, а победа над «Астон Виллой» в конце прошлого сезона показала, что у «Юнайтед» есть потенциал. Статистика очных встреч с «Лидсом» говорит сама за себя: только одно поражение за последние 15 лет, в 2023-м была победа 2:0 в товарищеском матче в Осло. В подобных играх манкунианцы регулярно доминируют по числу ударов и активны с первых минут.