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Прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин» 20 июля 2025 года: грозненский клуб начнет с победы

В 1-м туре РПЛ «Ахмат» встретится с «Рубином». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Команды по-разному провели прошлый чемпионат: «Ахмат» оказался на грани вылета и лишь в стыковых матчах сохранил место в элите, а «Рубин» спокойно финишировал в середине таблицы. Лето в Грозном выдалось особенно активным — клуб провел масштабную перестройку состава и сменил главного тренера. Теперь, при поддержке своих трибун и в условиях непростого кавказского климата, обновленный «Ахмат» постарается начать сезон с победы. «Рубин» же подходит к старту с привычной стабильностью и минимальными изменениями в составе.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Рубин»

Букмекеры с небольшим перевесом отдают предпочтение «Ахмату»: победа хозяев идет за 2,11, ничья котируется за 3,45, а победа «Рубина» — за 3,25. На тотал больше 2,5 голов предлагают 1,84.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин»

Грозненцы пережили один из самых тяжелых сезонов за последние годы, завершив его на 14-й позиции. Команда вынуждена была играть стыковые матчи с «Уралом» и спаслась лишь благодаря победе на своем поле. В межсезонье руководство решило кардинально перезагрузить проект. Новым тренером стал Сторожук, ранее работавший в «Краснодаре» и «Арсенале».

Трансферная кампания клуба стала одной из самых мощных среди команд второй половины таблицы. В Грозный перебрались Мансилья, Сидоров, Гаджиев и Касинтура (последний не сыграет в первом туре из-за дисквалификации), вернулся из Саудовской Аравии Конате. Также в опорную зону пришел анголец Келиану. Команду покинули ряд игроков ротации, костяк сохранился: в строю Садулаев, Мелкадзе, Самородов, Исмаэл. Обновленный состав с пришедшим тренером создают почву для серьезного прорыва — особенно в домашних матчах.

Казанцы провели спокойное межсезонье, сделав ставку на сохранение ключевых фигур. Даку, лучший бомбардир команды, подписал контракт до 2029 года, а основной опорник Иву вернулся после травмы. Единственным новичком стал центральный защитник Мальдонадо. Из аренды вернулись Дрезгич, Ломовицкий и Кузнецов, но все они рассматриваются как игроки глубины. Состав остался сбалансированным, а подход тренера Рахимова — предельно прагматичным.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 20.07.2025, 20:30
Ахмат
-
Рубин
-

В предсезонке «Рубин» сыграл 4 спарринга, победив «Енисей» и «Урал» с минимальным счетом и сыграв вничью с «КАМАЗом» и «Сочи». Казанцы завершили прошлый сезон мощным отрезком, забивая в восьми турах подряд. Однако на выезде команда продолжает испытывать сложности: последняя официальная победа вне дома датируется декабрем прошлого года. Также важно учитывать, что в прошлом сезоне «Ахмат» сумел прервать серию из пяти поражений от «Рубина», одержав домашнюю победу 2:1.

Грозненцы провели одно из лучших трансферных окон в лиге и подошли к старту сезона в отличной форме. Команда выглядит свежее, структурированнее и настроена агрессивно действовать дома. «Рубин», напротив, традиционно раскачивается долго и нестабилен в гостях. Учитывая жаркий климат, активную поддержку трибун и усиленный состав хозяев, ставка на победу «Ахмата» выглядит оправданной. Наш прогноз: победа «Ахмата» — 2,11 и обе забьют — 1,71.

Статистические тренды в играх «Ахмата» и «Рубина»

«Ахмат»
«Рубин»
Не проигрывает дома на протяжении 8 матчей.
В 5 из 6 последних матчах был тотал больше 2,5.
В 4 из 6 последних матчах забивали обе команды.
Забивает в 8 матчах кряду.

Ставки на матч «Ахмат» — «Рубин» 20 июля 2025 года

Победа «Ахмата» — 2,11.

Обе забьют — 1,71.