Прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин» 20 июля 2025 года: грозненский клуб начнет с победы

Команды по-разному провели прошлый чемпионат: «Ахмат» оказался на грани вылета и лишь в стыковых матчах сохранил место в элите, а «Рубин» спокойно финишировал в середине таблицы. Лето в Грозном выдалось особенно активным — клуб провел масштабную перестройку состава и сменил главного тренера. Теперь, при поддержке своих трибун и в условиях непростого кавказского климата, обновленный «Ахмат» постарается начать сезон с победы. «Рубин» же подходит к старту с привычной стабильностью и минимальными изменениями в составе.