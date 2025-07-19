Прогноз на матч Team Spirit — Team Falcons 19 июля 2025 года: Yatoro и Collapse поведут «драконов» к очередному титулу

Несмотря на впечатляющий путь Falcons, Team Spirit выглядят предпочтительнее по целому ряду параметров: стабильность, опыт участия в финалах, умение играть в долгую и адаптация к текущей мете. Кроме того, «драконы» не отдали ни одной карты в плей-офф, в то время как Falcons провели тяжелую серию с Tundra, потратив много ресурсов. При этом очная статистика остается спорной: Falcons чаще побеждали в этом году, но последний матч между командами был в мае. Наш прогноз: победа Team Spirit с форой −1,5 за 2,11, Team Spirit выиграет 1-ю карту и матч за 2,10.