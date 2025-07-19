Прогноз на матч Team Spirit — Team Falcons 19 июля 2025 года: Yatoro и Collapse поведут «драконов» к очередному титулу

Обе команды показали отличную форму в плей-офф. «Драконы» уверенно обыграли Gaimin Gladiators и PARIVISION, не отдав ни карты, а Falcons последовательно разобрались с Liquid и Tundra со счетом 2:0. Финальный матч пройдет в формате best-of-5, и на кону — главный приз в размере миллиона долларов. Несмотря на впечатляющее выступление «соколов», именно Spirit подходят к решающей игре в статусе фаворитов: по глубине драфтов, исполнению в поздней стадии и опыту в финалах они имеют солидное преимущество.
Коэффициенты букмекеров на матч Tundra Esports — Team Falcons
Букмекеры отдают преимущество Team Spirit: победа «драконов» идет за 1,52, тогда как успех Team Falcons оценивается выше — за 2,56.
Прогноз на матч Tundra Esports — Team Falcons
Российский коллектив подтверждает статус одного из сильнейших в мире и уверенно прошел турнирную дистанцию на Esports World Cup 2025. Команда заняла первое место в группе, одержав три победы и сыграв один раз вничью, а затем безупречно провела плей-офф. В четвертьфинале Spirit не оставили шансов действующим чемпионам Gaimin Gladiators, а в полуфинале разобрались с PARIVISION — оба матча завершились со счетом 2:0. Особого внимания заслуживает камбэк на второй карте против PARIVISION, где «драконы» отыграли 10 тысяч по золоту, воспользовавшись мощными ультимейтами Collapse и поддержкой саппортов rue и Miposhka.
Форма команды в турнире впечатляет: винрейт составляет 66% за 53 карты, при среднем количестве убийств 27,3 на матч. Внутри состава четкое распределение ролей: Collapse контролирует темп в поздней стадии, а Yatoro стабильно дотачивает карты. В таких условиях Spirit выглядит как зрелый, собранный коллектив, который отлично чувствует мету и драфты. Победа над PARIVISION стала не только демонстрацией силы, но и итогом хорошей подготовки и адаптации к текущему патчу.
Falcons стали главной сенсацией турнира, сумев пробиться в гранд-финал, стартовав лишь с третьего места в своей группе. На стадии выбывания они обыграли Virtus.pro (2:0), затем не оставили шансов NAVI, после чего в четвертьфинале всухую разобрались с Team Liquid. Однако главной победой стала полуфинальная битва против Tundra, где Falcons проявили характер, особенно на второй карте, длившейся 80 минут. Благодаря ключевым мувам от Malr1ne и Cr1t-, команда перевернула игру с минус 20 тысяч по нетворсу.
По стилю Falcons ориентированы на агрессию в ранней стадии, где No[o]ne- активно продавливает центр, а DM и Satanic работают на боковых линиях. Коллектив обладает винрейтом 55% за 53 карты и набирает в среднем 24,6 убийства за матч. При этом Falcons не боятся затяжных игр и часто побеждают за счет инициативных драфтов и яркой индивидуальной игры. Тем не менее, по стабильности и глубине стратегии команда все еще уступает сегодняшнему сопернику.
Несмотря на впечатляющий путь Falcons, Team Spirit выглядят предпочтительнее по целому ряду параметров: стабильность, опыт участия в финалах, умение играть в долгую и адаптация к текущей мете. Кроме того, «драконы» не отдали ни одной карты в плей-офф, в то время как Falcons провели тяжелую серию с Tundra, потратив много ресурсов. При этом очная статистика остается спорной: Falcons чаще побеждали в этом году, но последний матч между командами был в мае. Наш прогноз: победа Team Spirit с форой −1,5 за 2,11, Team Spirit выиграет 1-ю карту и матч за 2,10.
Статистические тренды в играх Team Spirit и Team Falcons
|Team Spirit
|Team Falcons
|Выиграли 4 последних матча всухую.
|Выиграли 4 из 5 последних личных встреч.
|В 8 последних матчах проиграли лишь однажды.
|Проиграли только 1 карту в 5 последних матчах.
Ставки на матч Team Spirit — Team Falcons 19 июля 2025 года
Победа Team Spirit с форой −1,5 за 2,11.
Team Spirit выиграет 1-ю карту и матч за 2,10.