Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Монако» 19 июля 2025 года: летний футбол без оглядки на защиту

Предсезонная форма «Монако» впечатляет — две победы и восемь забитых мячей при нуле в графе пропущенных. При этом атакующий стиль обеих команд и товарищеский статус матча позволяют ожидать открытого футбола. Учитывая, что в 10 из 13 последних выездных матчей «Монако» забивали обе стороны, ставка на «обе команды забьют» выглядит логичной. «Форест» регулярно поражает ворота соперников, особенно дома, а «Монако» располагает мощной линией атаки, способной взламывать любую оборону. Наш прогноз: тотал больше 3 за 2,04, а также обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,88.