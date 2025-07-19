Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Монако» 19 июля 2025 года: летний футбол без оглядки на защиту

Встреча станет важным этапом подготовки для обеих команд, претендующих на яркий старт в своих чемпионатах. «Форест» завершил сезон в АПЛ на седьмой строчке, завоевав путевку в еврокубки, но при этом уже потерял одного из ключевых игроков. Команда Нуну Эшпириту Санту активно перестраивается, делая ставку на атакующий футбол. В свою очередь, «Монако» начал летнюю кампанию, разгромив «Ковентри» (5:0). Оба клуба придерживаются наступательной философии, а отсутствие турнирной мотивации позволяет ожидать открытой и результативной игры.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ноттингем Форест» — «Монако»
Букмекеры не называют явного фаворита: успех «Фореста» оценивается коэффициентом 3,00, ничья — 3,55, а победа «Монако» — 2,31. На тотал больше 2,5 голов дают 1,63, на «низ» — 2,18.
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Монако»
Межсезонье для «Ноттингем Фореста» началось с заметных перемен. После плотной борьбы за зону Лиги чемпионов, завершившейся неудачей в последнем туре, команда лишилась одного из своих ключевых креативных игроков — Эланга ушел в «Ньюкасл» за рекордную сумму в 55 млн фунтов. В ответ клуб усилил состав бразильскими новичками — форвардом Игором Жезусом и защитником Джаиром, которых уже опробовали в матчах сборных.
Первый контрольный матч, завершившийся без голов, показал, что «Форест» далек от оптимального состава — лидеры вроде Гиббса-Уайта вернулись в расположение команды позже. Ожидается, что с усилением состава в игре против «Монако» хозяева прибавят в динамике и будут стремиться навязывать темп сопернику.
Французская команда уже набрала ход, проведя два ярких спарринга: сначала была минимальная победа над «Серкль Брюгге», а затем уверенный разгром «Ковентри» со счетом 5:0. Главным героем второго матча стал Аклиуш, оформивший хет-трик и подтвердивший свою форму после результативного сезона.
Летняя кампания «Монако» также впечатляет: подписание звездных имен вроде Ансу Фати и Погба подчеркивает серьезные намерения клуба. В атаке также сохраняется стабильность благодаря продлению контракта с Биеретом, отличившимся 13 раз этой весной. На фоне высокой результативности и хорошего тонуса «Монако» выглядит командой, способной забить и в этом матче, даже несмотря на статус гостя.
Предсезонная форма «Монако» впечатляет — две победы и восемь забитых мячей при нуле в графе пропущенных. При этом атакующий стиль обеих команд и товарищеский статус матча позволяют ожидать открытого футбола. Учитывая, что в 10 из 13 последних выездных матчей «Монако» забивали обе стороны, ставка на «обе команды забьют» выглядит логичной. «Форест» регулярно поражает ворота соперников, особенно дома, а «Монако» располагает мощной линией атаки, способной взламывать любую оборону. Наш прогноз: тотал больше 3 за 2,04, а также обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,88.
Статистические тренды в играх «Ноттингем Форест» и «Монако»
|«Ноттингем Форест»
|«Монако»
|Одна победа в 7 последних матчах.
|4 победы в 7 последних матчах.
|Пропускает минимум 1 гол в 9 из 10 последних матчах.
|В 5 из 8 последних матчей тотал был больше 2,5.
Ставки на матч «Ноттингем Форест» — «Монако» 19 июля 2025 года
Тотал больше 3 за 2,04.
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,88.