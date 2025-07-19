Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на бой-реванш Даниэля Дюбуа и Александра Усика 20 июля 2025 года: ставим на сенсацию

В ночь на 20 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» Даниэль Дюбуа встретится с Александром Усиком. Подробнее — в прогнозе от Спорт Mail.

Артем Емельяненко
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ночь с 19 на 20 июля всех любителей бокса ждет бой-реванш, который многие считают поединком года: Даниэль Дюбуа (22−2) и Александр Усик (23−0) будут оспаривать право обладания титулом абсолютного чемпиона. У британского боксера есть шанс доказать всему миру, что его поражение в предыдущем поединке было незаслуженным, что дополнительно подогревает интерес публики и экспертов.

Коэффициенты букмекеров на бой Дюбуа vs Усик

Возможность победы Дюбуа котируется как 3,90, а вот коэффициент на завершение боя в пользу Усика составляет всего 1,28. Такое соотношение определяется отчасти исходом первого поединка, в котором победил Усик, а отчасти тем, что на фоне Дюбуа он выглядит более подвижным и техничным.

Прогноз на 2 бой Дюбуа и Усика

На первый взгляд, котировки букмекеров вполне обоснованы: в первом поединке Усик намного лучше работал на ногах и эффективно пресекал все попытки Дюбуа развить атаку при помощи своего быстрого джеба.

Но трудно при этом поспорить с тем, что Дюбуа, в отличие от Усика, — ярко выраженный панчер. Проигрывая по очкам, Даниэль дождался своего шанса и отправил Усика на канвас мощным ударом в живот, а Усику оставалось лишь симулировать удар ниже пояса. Многочисленные повторы показали, что удар был нанесен именно в живот, а не в пах: это было очевидно для всех (кроме, разумеется, фанатов Усика). Поэтому при всем техническом превосходстве украинского боксера следует учесть тот факт, что статистика нокаутов у него составляет всего 60%, а у Дюбуа — 95%.

Еще один фактор, который нужно учитывать, это место проведения боя. 90 тысяч болельщиков (возможно, чуть меньше с учетом гостевых билетов) на стадионе «Уэмбли» будет поддерживать своего соотечественника, а это дорогого стоит.

Ну и минутка конспирологии: в случае победы Дюбуа у промоутеров будут все предпосылки для организации третьего боя, который, несомненно, вызовет ничуть не меньший интерес болельщиков, а значит, обеспечит колоссальные сборы. Именно поэтому мы рискнем озвучить непопулярный прогноз: в этом бою победа достанется Дюбуа.

Статистика и данные боксеров

Дюбуа 
Усик
27 лет
38 лет
Рост — 196 см, вес — 112 кг
Рост — 191 см, вес — 102 кг
Размах рук — 198 см
Размах рук — 198 см
22 победы
23 победы
2 поражения 
0 поражений

Дюбуа

Даниэль Дюбуа выступает в профессионалах с 2017 года. В первом бою он за 35 секунд уложил Маркуса Келли. У англичанина фантастическая статистика: 21 победу из 22 он одержал нокаутом. Дюбу был чемпионом мира по версии WBA, сейчас он владеет поясом по версии IBF.

Усик

Александр Усик в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он не проиграл ни один из своих боев. Эксперты отмечают скорость мышления Александра и быстроту его рук. Усик владеет 4 чемпионскими поясами WBA, WBC, WBO и IBO.

Мнение эксперта: шансы на победу

Легендарный тренер по боксу Тедди Атлас считает, что победит Усик: «Я не могу ставить против одного из величайших боксеров. Он левша, он умеет защищаться и комбинировать удары. Усику будет сложно, но он найдет способ победить».

Статистические тренды в боях Дюбуа и Усика

Оба боксера в своих последних пяти боях спотыкались, упуская победы.

Дюбуа 
Усик
Выиграл 4 из 5 последних боев.
Выиграл 5 из 5 последних боев.
Все четыре победы — досрочные, одно поражение нокаутом.
1 досрочная победа и 4 — судейским решением.

Ставки на бой Дюбуа — Усик

Победа Дюбуа нокаутом — 11,00.

Победа Дюбуа в 7−12 раундах — 8,00.