Прогноз на бой-реванш Даниэля Дюбуа и Александра Усика 20 июля 2025 года: ставим на сенсацию

Но трудно при этом поспорить с тем, что Дюбуа, в отличие от Усика, — ярко выраженный панчер. Проигрывая по очкам, Даниэль дождался своего шанса и отправил Усика на канвас мощным ударом в живот, а Усику оставалось лишь симулировать удар ниже пояса. Многочисленные повторы показали, что удар был нанесен именно в живот, а не в пах: это было очевидно для всех (кроме, разумеется, фанатов Усика). Поэтому при всем техническом превосходстве украинского боксера следует учесть тот факт, что статистика нокаутов у него составляет всего 60%, а у Дюбуа — 95%.