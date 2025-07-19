Прогноз на бой-реванш Даниэля Дюбуа и Александра Усика 20 июля 2025 года: ставим на сенсацию

В ночь с 19 на 20 июля всех любителей бокса ждет бой-реванш, который многие считают поединком года: Даниэль Дюбуа (22−2) и Александр Усик (23−0) будут оспаривать право обладания титулом абсолютного чемпиона. У британского боксера есть шанс доказать всему миру, что его поражение в предыдущем поединке было незаслуженным, что дополнительно подогревает интерес публики и экспертов.
Коэффициенты букмекеров на бой Дюбуа vs Усик
Возможность победы Дюбуа котируется как 3,90, а вот коэффициент на завершение боя в пользу Усика составляет всего 1,28. Такое соотношение определяется отчасти исходом первого поединка, в котором победил Усик, а отчасти тем, что на фоне Дюбуа он выглядит более подвижным и техничным.
Прогноз на 2 бой Дюбуа и Усика
На первый взгляд, котировки букмекеров вполне обоснованы: в первом поединке Усик намного лучше работал на ногах и эффективно пресекал все попытки Дюбуа развить атаку при помощи своего быстрого джеба.
Но трудно при этом поспорить с тем, что Дюбуа, в отличие от Усика, — ярко выраженный панчер. Проигрывая по очкам, Даниэль дождался своего шанса и отправил Усика на канвас мощным ударом в живот, а Усику оставалось лишь симулировать удар ниже пояса. Многочисленные повторы показали, что удар был нанесен именно в живот, а не в пах: это было очевидно для всех (кроме, разумеется, фанатов Усика). Поэтому при всем техническом превосходстве украинского боксера следует учесть тот факт, что статистика нокаутов у него составляет всего 60%, а у Дюбуа — 95%.
Еще один фактор, который нужно учитывать, это место проведения боя. 90 тысяч болельщиков (возможно, чуть меньше с учетом гостевых билетов) на стадионе «Уэмбли» будет поддерживать своего соотечественника, а это дорогого стоит.
Ну и минутка конспирологии: в случае победы Дюбуа у промоутеров будут все предпосылки для организации третьего боя, который, несомненно, вызовет ничуть не меньший интерес болельщиков, а значит, обеспечит колоссальные сборы. Именно поэтому мы рискнем озвучить непопулярный прогноз: в этом бою победа достанется Дюбуа.
Статистика и данные боксеров
|Дюбуа
|Усик
|27 лет
|38 лет
|Рост — 196 см, вес — 112 кг
|Рост — 191 см, вес — 102 кг
|Размах рук — 198 см
|Размах рук — 198 см
|22 победы
|23 победы
|2 поражения
|0 поражений
Дюбуа
Даниэль Дюбуа выступает в профессионалах с 2017 года. В первом бою он за 35 секунд уложил Маркуса Келли. У англичанина фантастическая статистика: 21 победу из 22 он одержал нокаутом. Дюбу был чемпионом мира по версии WBA, сейчас он владеет поясом по версии IBF.
Усик
Александр Усик в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он не проиграл ни один из своих боев. Эксперты отмечают скорость мышления Александра и быстроту его рук. Усик владеет 4 чемпионскими поясами WBA, WBC, WBO и IBO.
Мнение эксперта: шансы на победу
Легендарный тренер по боксу Тедди Атлас считает, что победит Усик: «Я не могу ставить против одного из величайших боксеров. Он левша, он умеет защищаться и комбинировать удары. Усику будет сложно, но он найдет способ победить».
Статистические тренды в боях Дюбуа и Усика
Оба боксера в своих последних пяти боях спотыкались, упуская победы.
|Дюбуа
|Усик
|Выиграл 4 из 5 последних боев.
|Выиграл 5 из 5 последних боев.
|Все четыре победы — досрочные, одно поражение нокаутом.
|1 досрочная победа и 4 — судейским решением.
Ставки на бой Дюбуа — Усик
Победа Дюбуа нокаутом — 11,00.
Победа Дюбуа в 7−12 раундах — 8,00.