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Прогноз на бой-реванш Себастьяна Фундоры и Тимофея Цзю 20 июля 2025 года: Тим снова может уступить Адской Башне

20 июля в США пройдет бой-реванш Себастьян Фундора — Тимофей Цзю. Подробнее о поединке — в прогнозе от Спорт Mail.

Артем Емельяненко
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранним утром 20 июля состоится второй бой Себастьяна Фундоры и Тима Цзю. Тимофей горит желанием взять реванш за прошлогоднее поражение, которое он потерпел в том числе из-за полученного в начале боя рассечения.

Коэффициенты букмекеров на бой Фундора vs Цзю

Букмекеры считают, что силы примерно равны, но у Фундоры шансов чуть меньше: возможность его выигрыша котируется как 2,40, при этом коэффициент на победу Цзю — 1,64.

Прогноз на 2 бой Фундоры и Цзю

Едва ли кто-то из боксеров захочет рисковать и идти в прямой размен с самого начала. Тимофей будет прощупывать оборону своего оппонента, Фундора же практически наверняка сделает ставку на джебы, что при его преимуществе в длине рук вполне естественно.

Оба боксера достаточно техничны и тактически грамотны. Но при этом Фундора по прозвищу Адская Башня имеет более чем ощутимое преимущество в росте и размахе рук. Себастьян, прямо скажем, не отличается атлетичностью, но при этом его удары на удивление сильны. Цзю, безусловно, очень высоко мотивирован, но при равном классе преимущество в антропометрии будет главным козырем Фундоры. Наш прогноз: победа Себастьяна Фундоры за 2,40.

Статистика и данные боксеров

Фундора 
Цзю
27 лет
30 лет
Рост — 198 см, вес — 69 кг
Рост — 174 см, вес — 69 кг
Размах рук — 203 см
Размах рук — 183 см
22 победы
25 побед
1 ничья
0 ничьих
1 поражение 
2 поражения

Себастьян Фундора

Имея кубинские и мексиканские корни, этот боксер выступает за США. В первом среднем весе Себастьян становился чемпионом по версиям WBC и WBO. Будучи левшой, существенно усложняет жизнь своим оппонентам. Несмотря на выраженную худобу, славится силой своих ударов. В своем последнем поединке уверенно победил Чордейла Букера.

Тимофей Цзю

Обладатель поясов WBO и WBC, а также WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Будучи русским по происхождению, выступает за Австралию, где в 2019 году стал чемпионом в первом среднем весе. Два поражения подряд от Фундоры и Муртазалиева, похоже, заставили сына легендарного Кости Цзю немного встряхнуться и победить в своем последнем поединке Джозефа Спенсера.

Статистические тренды в боях Дюбуа и Усика

Фундора 
Цзю
Выиграл 4 из 5 последних боев.
Выиграл 3 из 5 последних боев.
1 досрочная победа и 3 — судейским решением.
Две победы — досрочные, одна — судейским решением.

Ставки на бой Фундора — Цзю 20 июля 2025 года

Победа Себастьяна Фундоры — 2,40.

Победа Фундоры раздельным решением судей — 9,00.