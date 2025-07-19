Прогноз на бой-реванш Себастьяна Фундоры и Тимофея Цзю 20 июля 2025 года: Тим снова может уступить Адской Башне

Оба боксера достаточно техничны и тактически грамотны. Но при этом Фундора по прозвищу Адская Башня имеет более чем ощутимое преимущество в росте и размахе рук. Себастьян, прямо скажем, не отличается атлетичностью, но при этом его удары на удивление сильны. Цзю, безусловно, очень высоко мотивирован, но при равном классе преимущество в антропометрии будет главным козырем Фундоры. Наш прогноз: победа Себастьяна Фундоры за 2,40.