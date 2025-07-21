Матч «Арсенал» — «Милан» 23 июля 2025 года: Артета против Аллегри

«Арсенал» не попал на клубный чемпионат мира, поэтому игроки успели отдохнуть и сейчас начинают готовиться к новому сезону. В прошлом сезоне «канониры» заняли второе место в АПЛ и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. У команды Артеты были проблемы в атаке, у лучшего бомбардира Хавертца лишь 15 голов во всех турнирах. Англичане хотят купить форварда «Спортинга» Дьокереша, но пока не договорились с португальским клубом. При этом «Арсенал» уже взял вратаря Кепу, полузащитников Субименди и Нергора, а также нападающего «Челси» Мадуэке. Клуб также расстался с Тирни, Томиясу, Парти и Жоржиньо.
«Милан» провалил прошлый сезон: «россонери» упали на 8-е место в Серии А и проиграли в финале Кубка Италии «Болонье». Клуб уволил Консейсау, на пост главного тренера вернулся Аллегри. Больше всех в «Милане» забил Пулишич — 17 голов во всех турнирах. Итальянцы тоже интересуются форвардом: присматриваются к Джексону из «Челси», Матете из «Кристал Пэлас» и Рамушу из «ПСЖ». «Милан» уже подписал полузащитника Риччи и звездного Модрича. Команду покинули Тео, Флоренци, Рейндерс и Йович.
«Арсенал» и «Милан» последний раз встречались в 2022 году. В товарищеском матче сильнее были англичане — 2:1.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Матч можно будет посмотреть на зарубежных каналах, доступных в IPTV, и пабликах VK.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 23 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Арсенал»
Вратарь: Райя.
Защитники: Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли.
Полузащитники: Субименди, Мерино, Эдегор.
Нападающие: Сака, Хавертц, Мартинелли.
Матч пропустит Жезус, форвард продолжает восстанавливаться после травмы колена. Также не сыграет новичок Мадуэке — из-за участия в клубном чемпионате мира.
«Милан»
Вратарь: Меньян.
Защитники: Салемакерс, Габбиа, Томори, Хименес.
Полузащитники: Фофана, Риччи, Лофтус-Чик.
Нападающие: Пулишич, Окафор, Леау.
За «Милан» не сыграют Модрич и форвард Хименес.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Национальном стадионе» в Сингапуре.