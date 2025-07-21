Матч «Арсенал» — «Милан» 23 июля 2025 года: Артета против Аллегри

«Арсенал» не попал на клубный чемпионат мира, поэтому игроки успели отдохнуть и сейчас начинают готовиться к новому сезону. В прошлом сезоне «канониры» заняли второе место в АПЛ и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. У команды Артеты были проблемы в атаке, у лучшего бомбардира Хавертца лишь 15 голов во всех турнирах. Англичане хотят купить форварда «Спортинга» Дьокереша, но пока не договорились с португальским клубом. При этом «Арсенал» уже взял вратаря Кепу, полузащитников Субименди и Нергора, а также нападающего «Челси» Мадуэке. Клуб также расстался с Тирни, Томиясу, Парти и Жоржиньо.