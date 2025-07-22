Матч «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 июля 2025 года: кто первым возьмет три очка после смены тренера?

Команды по-разному начали сезон: «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), а «Пари НН» был бит «Краснодаром» (0:3). Для самарцев ничья стала приемлемым результатом. В прошлом сезоне они два раза уступили соседям из Тольятти, да и в этот раз команде Адиева пришлось отыгрываться во втором тайме. Спас новичок Раков, забивший дальним ударом после быстрой атаки.
Главный тренер «Пари НН» Шпилевский, несмотря на разгромный счет, остался доволен игроками после матча с «Краснодаром». У нижегородцев было несколько опасных подходов к чужим воротам, а пропускали они после грубых ошибок в обороне. Так, второй гол в свои ворота забил защитник Александров.
Во 2-м туре «Крылья Советов» и «Пари НН» попробуют набрать три очка впервые после смены тренеров этим летом. В очных матчах на своем поле самарцы уступили нижегородцам лишь однажды за восемь встреч. В прошлом сезоне «Крылья» выиграли в Самаре 3:1, а в гостях уступили 2:5.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч! Премьер» и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 23 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Крылья Советов»
Вратарь: Песьяков.
Защитники: Сутормин, Ороз, Солдатенков, Лепский, Печенин.
Полузащитники: Бабкин, Костанца.
Нападающие: Марин, Рахманович, Раков.
В первом туре у «Крыльев» не играли Гальдамес и Олейников.
«Пари НН»
Вратарь: Медведев.
Защитники: Шнапцев, Александров, Карич, Кастильо.
Полузащитники: Карапузов, Тичич, Майга, Лесовой.
Нападающие: Боселли, Грулев.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.