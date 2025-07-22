Матч «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 июля 2025 года: кто первым возьмет три очка после смены тренера?

Команды по-разному начали сезон: «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), а «Пари НН» был бит «Краснодаром» (0:3). Для самарцев ничья стала приемлемым результатом. В прошлом сезоне они два раза уступили соседям из Тольятти, да и в этот раз команде Адиева пришлось отыгрываться во втором тайме. Спас новичок Раков, забивший дальним ударом после быстрой атаки.