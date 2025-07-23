Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 июля 2025 года: ждем обмен голами

Для «Крыльев» матч с «Пари НН» станет первым по-настоящему домашним в сезоне. С «Акроном» самарцы играли в основном на контратаках, таким и будет футбол при новом главном тренере Адиеве. Теперь выходят три защитника в центре, с флангов им помогают Сутормин и Печенин. Из-за несыгранности в обороне все равно время от времени появляются дыры, так что играть на ноль «Крыльям» в ближайшее время будет сложно. В атаке пока нет профильного бомбардира, но молодые Бобер и Раков уже показали, что могут доставить неприятности соперникам.