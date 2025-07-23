Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 июля 2025 года: ждем обмен голами

Обе команды в первом туре РПЛ показали, что еще далеки от оптимальной формы — и в кадровом плане, и игровом. Не все новички еще успели попасть в заявку, и не все футболисты комфортно себя чувствуют после нагрузок на сборах. «Крылья Советов» отбились от «Акрона» (1:1) — формально в гостях, но фактически на родном стадионе. Нижегородцы проиграли «Краснодару» (0:3), однако по содержанию игры выглядели поживее, чем на то указывает итоговый счет.
Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Пари НН»
Букмекеры отдают небольшое преимущество «Крыльям Советов»: победа самарцев идет за 2,00, ничейный результат оценивается в 3,60, а успех «Пари НН» — в 3,40. На тотал больше 2,5 голов дают 1,89, на меньше — 1,91.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН»
Для «Крыльев» матч с «Пари НН» станет первым по-настоящему домашним в сезоне. С «Акроном» самарцы играли в основном на контратаках, таким и будет футбол при новом главном тренере Адиеве. Теперь выходят три защитника в центре, с флангов им помогают Сутормин и Печенин. Из-за несыгранности в обороне все равно время от времени появляются дыры, так что играть на ноль «Крыльям» в ближайшее время будет сложно. В атаке пока нет профильного бомбардира, но молодые Бобер и Раков уже показали, что могут доставить неприятности соперникам.
Нижегородцы начали сезон под руководством Шпилевского, и уже в первом туре стало заметно: тренер делает ставку на прессинг, владение мячом и короткий пас, в духе «Ростова» времен Карпина. Однако исполнители в «Пари НН» уступают в классе, что привело к множеству ошибок и потерь на своей половине поля. В атаке Боселли и Ко выглядели неплохо, но и тут сказывается нехватка настоящего центрфорварда. С «Краснодаром» в обороне провалился Александров, сказался и уход Гоцука.
В последних пяти матчах РПЛ самарцы не побеждали (2 ничьи, 3 поражения). Тем не менее, в предстоящей игре они постараются действовать агрессивнее, ведь у себя дома и против нестабильного соперника очки терять нельзя. Особенно учитывая, что «Пари НН» побеждал в Самаре только однажды — в 2019 году. В трех последних очных встречах команды наколотили 13 мячей — результативность в этих играх впечатляет.
Сложно ожидать доминирования от одной из сторон, учитывая ошибки у обеих команд. Учитывая открытый стиль «Пари НН» и уязвимость «Крыльев» в обороне, логичным выбором выглядит ставка на то, что обе команды отличатся. Наш прогноз: обе забьют — 1,77 и тотал больше 2,5 — 1,89.
Статистические тренды в играх «Крыльев Советов» и «Пари НН»
|«Крылья Советов»
|«Пари НН»
|В 4 из 5 последних матчах забивали обе команды.
|Одна победа в 5 последних матчах.
|Пропускают в 5 матчах кряду.
|Проиграл 5 матчей подряд на выезде.
Ставки на матч «Крылья Советов» — «Пари НН» 25 июля 2025 года
Обе забьют — 1,77.
Тотал больше 2,5 — 1,89.