Матч «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2025 года: Даку проверит оборону гостей

В прошлом сезоне «Зенит» финишировал вторым, уступив «Краснодару» всего одно очко, тогда как «Рубин» замкнул первую семерку. В последних четырех очных матчах казанцы не только не побеждали, но и не забили ни разу. Тем не менее, на фоне уверенного начала сезона, стабильного состава и поддержки домашних трибун, подопечные Рахимова рассчитывают дать бой фавориту.