Матч «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2025 года: Даку проверит оборону гостей

«Рубин» стартовал с уверенной победы над «Ахматом» в Грозном (2:0), отличились Шабанхаджай и Ходжа, а Даку отметился голевой передачей пяткой. «Зенит», в свою очередь, на своем поле с трудом справился с «Ростовом» — итоговый счет 2:1 после ответного мяча Кассьерры и пенальти от Мостового.
В прошлом сезоне «Зенит» финишировал вторым, уступив «Краснодару» всего одно очко, тогда как «Рубин» замкнул первую семерку. В последних четырех очных матчах казанцы не только не побеждали, но и не забили ни разу. Тем не менее, на фоне уверенного начала сезона, стабильного состава и поддержки домашних трибун, подопечные Рахимова рассчитывают дать бой фавориту.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 27 июля 2025. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Рубин»
Вратарь: Ставер.
Защитники: Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков.
Полузащитники: Иву, Йочич, Ходжа.
Нападающие: Шабанхаджай, Даку.
«Зенит»
Вратарь: Латышонок.
Защитники: Мантуан, Эракович, Нино, Сантос.
Полузащитники: Барриос, Жерсон, Глушенков.
Нападающие: Луис Энрике, Кассьерра, Педро.
У «Зенита» в первом туре не играли Караваев, Зделар и Вендел.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.