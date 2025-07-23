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Матч «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2025 года: Даку проверит оборону гостей

Во 2-м туре российской Премьер-лиги «Рубин» сыграет на своем поле с «Зенитом».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Рубин» стартовал с уверенной победы над «Ахматом» в Грозном (2:0), отличились Шабанхаджай и Ходжа, а Даку отметился голевой передачей пяткой. «Зенит», в свою очередь, на своем поле с трудом справился с «Ростовом» — итоговый счет 2:1 после ответного мяча Кассьерры и пенальти от Мостового.

В прошлом сезоне «Зенит» финишировал вторым, уступив «Краснодару» всего одно очко, тогда как «Рубин» замкнул первую семерку. В последних четырех очных матчах казанцы не только не побеждали, но и не забили ни разу. Тем не менее, на фоне уверенного начала сезона, стабильного состава и поддержки домашних трибун, подопечные Рахимова рассчитывают дать бой фавориту.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будут в прямом эфире показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 27 июля 2025. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Рубин»

Вратарь: Ставер.

Защитники: Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков.

Полузащитники: Иву, Йочич, Ходжа.

Нападающие: Шабанхаджай, Даку.

«Зенит»

Вратарь: Латышонок.

Защитники: Мантуан, Эракович, Нино, Сантос.

Полузащитники: Барриос, Жерсон, Глушенков.

Нападающие: Луис Энрике, Кассьерра, Педро.

У «Зенита» в первом туре не играли Караваев, Зделар и Вендел.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.

Футбол. Премьер-лига
27.07
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.48
X
4.21
П2
1.65
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