Матч «Динамо» Москва — «Ростов» 26 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

Мы уже разбирали матч московского «Динамо» и «Ростова» с точки зрения потенциальных ставок. В этом материале тема продолжится, но в более кардинальном виде — попытаемся угадать, чем игра второго тура РПЛ может удивить.
Победа «Ростова» с форой −1,5 за 11,00
В первом туре нового сезона РПЛ можно было увидеть, как страдает «Динамо» Карпина против «Балтики». Бело-голубые большую часть матча пытались сравнять счет, а, когда, наконец, сделали это, о победе уже не думали. Москвичи проигрывали по движению — казалось, что футболисты еще не пришли в оптимальную форму на старте чемпионата, поэтому не готовы выдерживать скорости соперника. При этом сложности возникли и у лидеров «Динамо», которым пока не удалось до конца адаптироваться к требованиям нового тренерского штаба. Гарантий, что все это резко исправится ко второму туру, нет.
При этом «Ростов» показал себя намного лучше. Да, выиграть свой матч ему не удалось, но стоит учитывать уровень соперника — «Зенит» был крайне мотивирован, чтобы начать новый сезон с победы, да еще и проявить себя на домашнем поле. Ростовчане к своему тренеру уже привыкли, а уступать дважды на старте им вряд ли захочется. Альба поставил своей команде хороший прессинг, который может подчеркнуть нервозность в действиях бело-голубых. Уверенная победа «Ростова» не должна стать большим сюрпризом.
Победа «Динамо» с форой −3 за 10,00
Но игра может так же просто качнуться и в другую сторону. Карпин вряд ли собирался терять очки в первом официальном матче на посту тренера «Динамо». Ожидания в клубе на этот сезон большие и вторая осечка наставника может создать ненужную нервозность в коллективе. Вполне возможно, опытный тренер все-таки добьется от подопечных качественной игры — бело-голубые побегут вперед, будут отбирать мяч в высоком прессинге, а Сергеев завершит все моменты, что партнеры ему создадут. К тому же Карпин провел прошлый сезон в «Ростове» и отлично знает игроков соперника. Найти слабые стороны оппонента «Динамо» сможет без особых проблем, а разгромный счет в такой ситуации будет неизбежным.
Иван Сергеев забьет в обоих таймах за 13,50
У «Динамо» есть отличный завершитель атак в лице Сергеева, который перебрался в команду этим летом. Бело-голубым необходимо исправляться за первый тур и уверенно побеждать в следующей встрече, поэтому москвичи могут полететь вперед с первых минут. В такой ситуации именно Сергеев может оказаться самым заметным футболистом, раз за разом завершая атаки. В сборной у Карпина голевая феерия от какого-либо нападающего не была чем-то сенсационным — в двух из трех последних матчей форварды отличались в каждом тайме (Гладышев и Глушенков). Возможно, Сергеев окажется тем самым джокером тренера в этом матче.
Первый гол будет забит с 71-й по 80-ю минуту за 22,00
То, что счет в матче будет открыт только во втором тайме, выглядит вполне возможным, а дальше можно выбирать временной отрезок, который нравится больше всего. Встреча будет принципиальной для обеих команд — «Ростов» будет доказывать Карпину, что хорошо справляется и без него, а тренер, наоборот, постарается продемонстрировать свою значимость. В такой ситуации голов долго может не быть, так как рисковать никто не захочет. Да и игроки слишком хорошо будут знать, чего ждать от оппонентов. Однако пойти вперед чуть активнее один из коллектив все же должен — наверняка это будет «Динамо», которому нельзя терять очки два тура подряд. К 70-й минуте матча начнутся замены, они взбодрят игру и, возможно, добавят на поле нестандартных решений. Тут мы и будем ждать открытия счета.