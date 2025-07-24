Матч «Динамо» Москва — «Ростов» 26 июля 2025 года: рискованные ставки с коэффициентами 10 и выше

То, что счет в матче будет открыт только во втором тайме, выглядит вполне возможным, а дальше можно выбирать временной отрезок, который нравится больше всего. Встреча будет принципиальной для обеих команд — «Ростов» будет доказывать Карпину, что хорошо справляется и без него, а тренер, наоборот, постарается продемонстрировать свою значимость. В такой ситуации голов долго может не быть, так как рисковать никто не захочет. Да и игроки слишком хорошо будут знать, чего ждать от оппонентов. Однако пойти вперед чуть активнее один из коллектив все же должен — наверняка это будет «Динамо», которому нельзя терять очки два тура подряд. К 70-й минуте матча начнутся замены, они взбодрят игру и, возможно, добавят на поле нестандартных решений. Тут мы и будем ждать открытия счета.