Матч «Ростов» — «Спартак» 30 июля 2025 года: красно-белые против финалиста Кубка

«Спартак» начинает путь в Кубке России матчем с «Ростовом». Красно-белые серьезно настроены на этот сезон, а букмекеры ждут москвичей в топ-3 сильнейших по итогам турнира. Получится ли у коллектива Станковича удачно стартовать в поединке с финалистом прошлого сезона, покажет игра.
В прошлом сезоне именно «Ростов» не пустил спартаковцев в Суперфинал, выиграв в финале Пути регионов 2:1.
Когда и во сколько начало матча
Матч группового этапа Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Матч «Ростов» — «Спартак» в прямом эфире покажет «Матч! Премьер».
Известен ли состав команд
Тренеры определятся со стартовой заявкой за час до матча. Однако примерные составы можно огласить уже сейчас.
«Ростов»
Вратарь: Ятимов.
Защита: Вахания, Мелехин, Чистяков, Лангович.
Полузащита: Прохин, Комаров, Щетинин, Кучаев.
Атака: Голенков, Роналдо.
«Спартак»
Вратарь: Помазун.
Защита: Хлусевич, Литвинов, Дуарте, Рябчук.
Полузащита: Умяров, Пруцев, Барко.
Атака: Солари, Заболотный, Маркиньос.
Где проходит футбольный матч
Игра пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене».