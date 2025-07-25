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Матч «Ростов» — «Спартак» 30 июля 2025 года: красно-белые против финалиста Кубка

В среду, 30 июля, «Ростов» и «Спартак» встретятся на групповом этапе Кубка России.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» начинает путь в Кубке России матчем с «Ростовом». Красно-белые серьезно настроены на этот сезон, а букмекеры ждут москвичей в топ-3 сильнейших по итогам турнира. Получится ли у коллектива Станковича удачно стартовать в поединке с финалистом прошлого сезона, покажет игра.

В прошлом сезоне именно «Ростов» не пустил спартаковцев в Суперфинал, выиграв в финале Пути регионов 2:1.

Когда и во сколько начало матча

Матч группового этапа Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Матч «Ростов» — «Спартак» в прямом эфире покажет «Матч! Премьер».

Известен ли состав команд

Тренеры определятся со стартовой заявкой за час до матча. Однако примерные составы можно огласить уже сейчас.

«Ростов»

Вратарь: Ятимов.

Защита: Вахания, Мелехин, Чистяков, Лангович.

Полузащита: Прохин, Комаров, Щетинин, Кучаев.

Атака: Голенков, Роналдо.

«Спартак»

Вратарь: Помазун.

Защита: Хлусевич, Литвинов, Дуарте, Рябчук.

Полузащита: Умяров, Пруцев, Барко.

Атака: Солари, Заболотный, Маркиньос.

Где проходит футбольный матч

Игра пройдет в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене».