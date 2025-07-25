Матч «Ростов» — «Спартак» 30 июля 2025 года: красно-белые против финалиста Кубка

«Спартак» начинает путь в Кубке России матчем с «Ростовом». Красно-белые серьезно настроены на этот сезон, а букмекеры ждут москвичей в топ-3 сильнейших по итогам турнира. Получится ли у коллектива Станковича удачно стартовать в поединке с финалистом прошлого сезона, покажет игра.