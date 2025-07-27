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Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Сочи» 29 июля 2025 года: бело-голубым не выиграть в основное время

«Динамо» начинает путь в Кубке России матчем против «Сочи». На что ставить — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» попало в не самую простую группу Кубка России. За первую строчку придется повоевать с «Краснодаром», поэтому важно не терять очки в матчах с соперниками ниже уровнем. «Сочи» на бумаге выглядит именно таким, но составить конкуренцию «барсы» точно способны.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Сочи»

Букмекеры видят хозяев фаворитом встречи: коэффициент на победу «Динамо» составляет 1,70, на «Сочи» — 5,00. Ничья по итогам основного времени оценивается в 4,00. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,63.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Сочи»

Наверняка в этом матче мы увидим значительную ротацию состава у московского «Динамо», так как кубковая игра с «Сочи» стоит между важными матчами против «Ростова» и «Краснодара» в чемпионате. Для Карпина крайне важно мягко войти в сезон — несколько побед позволили бы игрокам пропитаться новыми идеями и философией, а сам тренер получил бы порцию доверия на старте. Именно это не позволит увидеть оптимальных сочетаний в предстоящей игре — выйти в плей-офф получится и без сверхусилий.

Для «Сочи» же матч Кубка России будет ключевым в ближайшей перспективе. «Барсы» уже влетети 0:3 «Локомотиву» и 0:4 «Акрону». За последнее поражение главный тренер Морено отдельно извинился. Впереди матчи с «Рубином», «Динамо» и «Краснодаром». Набирать очки и проявлять себя после возвращения в премьер-лигу в таких условиях крайне сложно. Поэтому цепляться необходимо за единственную возможность — матч с бело-голубыми в Кубке, где соперники будут не так мотивированы и укомплектованы.

Кажется, нас ждет напряженная игра, в которой все будет не так очевидно. «Сочи» неплохо атакует, поэтому гола от него ждать точно стоит. При этом и «Динамо» вряд ли совсем провалит встречу и не создаст угроз чужим воротам. Поставим на «обе забьют» — за 1,75. Также предлагаем ставку на то, что «Сочи» не проиграет в основное время — за 2,20.

Статистические тренды в играх «Динамо» Москвы и «Сочи»

«Динамо»
«Сочи»
Не проигрывает 6 матчей подряд.
В 5 из 6 последних матчей против «Динамо» проходил тотал больше 2,5.
Ставка «обе забьют» проходит в 4 матчах подряд.
В 5 из 6 последних матчей с «Динамо» проходила ставка «обе забьют».

Ставки на матч «Динамо» Москва — «Сочи» 29 июля 2025 года

Обе забьют — 1,75.

«Сочи» не проиграет в основное время — 2,20.

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