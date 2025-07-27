Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Сочи» 29 июля 2025 года: бело-голубым не выиграть в основное время

Наверняка в этом матче мы увидим значительную ротацию состава у московского «Динамо», так как кубковая игра с «Сочи» стоит между важными матчами против «Ростова» и «Краснодара» в чемпионате. Для Карпина крайне важно мягко войти в сезон — несколько побед позволили бы игрокам пропитаться новыми идеями и философией, а сам тренер получил бы порцию доверия на старте. Именно это не позволит увидеть оптимальных сочетаний в предстоящей игре — выйти в плей-офф получится и без сверхусилий.