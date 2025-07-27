Прогноз на матч «Акрон» — «Балтика» 29 июля 2025 года: калининградцы окажутся сильнее

А вот у «Акрона» козырей в предстоящем матче, кажется, нет. Опасные стандарты вряд ли станут серьезным оружием против обороны «Балтики», а удивить соперника чем-то иным подопечные Тедеева вряд ли смогут. Хотя удивить «Сочи» во 2-м туре получилось — 4:0. Дзюба открыл счет голам в новом сезоне, но вот выйдет ли он в Кубке — вопрос. Поставим на победу «Балтики» в основное время за 3,20. Также выберем индивидуальный тотал «Балтики» в первом тайме больше 0,5 — за 2,00.