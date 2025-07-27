Прогноз на матч «Акрон» — «Балтика» 29 июля 2025 года: калининградцы окажутся сильнее

«Акрон» и «Балтика» вряд ли претендуют на что-то серьезное в премьер-лиге. Однако в Кубке у таких команд шанс есть — оба коллектива хорошо обороняются и умеют использовать редкие возможности в атаке. Уступать друг другу клубы точно не собираются, поэтому и матч нас ждет напряженный.
Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Балтика»
Букмекеры не видят фаворита в предстоящей игре: коэффициент на победу «Акрона» составляет 2,40, на «Балтику» — 3,20. Ничья по итогам основного времени оценивается в 3,30. Неясно, стоит ли ждать голов от матча: тотал больше 2,5 стоит 1,78, меньше 2,5 — 2,10.
Прогноз на матч «Акрон» — «Балтика»
«Балтике» в первый раз в новом сезоне выпадает возможность сыграть с соперником на равных. Два стартовых матча чемпионата калининградцам пришлось провести на выезде против московского «Динамо» и «Спартака». В первом матче большую часть времени приходилось терпеть и обороняться, во втором помогло раннее удаление Заболотного.
Коллектив Талалаева отлично атакует сходу, используя скоростных игроков на флангах. Для тольяттинцев это может стать проблемой. Дело в том, что оборона «Акрона» неплохо выглядит при позиционном построении, но в случае резких контратак проваливается, как это было в игре с «Крыльями Советов». К тому же калининградцы неплохо пользуются ситуативным прессингом, что позволяет им отбирать мячи в центре поля у не самых техничных футболистов.
А вот у «Акрона» козырей в предстоящем матче, кажется, нет. Опасные стандарты вряд ли станут серьезным оружием против обороны «Балтики», а удивить соперника чем-то иным подопечные Тедеева вряд ли смогут. Хотя удивить «Сочи» во 2-м туре получилось — 4:0. Дзюба открыл счет голам в новом сезоне, но вот выйдет ли он в Кубке — вопрос. Поставим на победу «Балтики» в основное время за 3,20. Также выберем индивидуальный тотал «Балтики» в первом тайме больше 0,5 — за 2,00.
Статистические тренды в играх «Акрона» и «Балтики»
|«Акрон»
|«Балтика»
|2 победы в 5 последних матчах
|Ставка «обе забьют» прошла 3 матча подряд.
|Ставка «обе забьют» в матчах с «Балтикой» проходила 4 раза подряд.
|В 5 из 7 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Ставки на матч «Акрон» — «Балтика» 29 июля 2025 года
Победа «Балтики» — 3,20.
Индивидуальный тотал «Балтики» в первом тайме больше 0,5 — 2,00.