Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» 30 июля 2025 года: «железнодорожники» воспользуются проблемами армейцев

ЦСКА выиграл Кубок России в прошлом сезоне, а после еще и взял Суперкубок, обыграв «Краснодар». В новом сезоне армейцам придется начать путь в турнире с игры против «Локомотива». В этом противостоянии сложно выделить фаворита, поэтому будем ждать равный и интересный матч.
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Локомотив»
Букмекеры отдают предпочтение армейцам: коэффициент на победу ЦСКА составляет 1,97, на «Локомотив» — 4,00. Ничья по итогам основного времени оценивается в 3,60. Тотал больше 2,5 стоит 1,83, меньше 2,5 — 2,04.
Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»
«Локомотив» хорошо показал себя на старте чемпионата. Есть победы над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1). Уже сейчас чувствуется, что у команды есть большая вариативность в построениях — схема может легко трансформироваться из оборонительной 4−4−2 в атакующую 4−2−4. К тому же в распоряжении Галактионова есть достаточно хороших форвардов, чтобы добиваться результата в атаке. Кажется, с игрой в нападении у «железнодорожников» точно не должно возникать сложностей. При этом и сбоев в обороне не ожидается — Карпукас и Баринов глубоко опускаются в защиту и отлично помогают команде.
У ЦСКА же пока все не так гладко. Предсезонные матчи показали, что потенциал у армейцев большой, но перенести игру на сезон с тем же качеством пока не удается. Основные проблемы пока возникают в атаке — против «Краснодара» помог Дивеев на стандарте, а с «Оренбургом» так ничего и не зашло. В матче с «Ахмат» выручил защитник Круговой, сделавший дубль. При этом коллектив Челестини довольно рискованно выбегает на чужую половину поля и при потере мяча получает не менее опасные моменты у своих ворот. Тот же «Оренбург» имел не меньше возможностей отличиться в первом туре, чем сами армейцы.
У «Локомотива» есть неплохая возможность цепляться за результат в предстоящей игре, пока соперник еще не набрал оптимальную форму и не доработал все неточности своего стиля. Сценарий же может развиваться любой — возможен и закрытый футбол с минимальным счетом, и голевая перестрелка. Мы поставим на «обе забьют» — за 1,72. Также выберем индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 — за 3,15.
Статистические тренды в играх ЦСКА и «Локомотива»
|ЦСКА
|«Локомотив»
|Не пропускал в 4 из 5 последних официальных матчей.
|Тотал больше 2,5 проходил в 4 последних матчах.
|В 4 из 5 последних матчей с «Локомотивом» проходила ставка «обе забьют».
|В 4 из 6 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
Ставки на матч ЦСКА — «Локомотив» 30 июля 2025 года
Обе забьют — 1,72.
Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 — 3,15.