Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» 30 июля 2025 года: «железнодорожники» воспользуются проблемами армейцев

У ЦСКА же пока все не так гладко. Предсезонные матчи показали, что потенциал у армейцев большой, но перенести игру на сезон с тем же качеством пока не удается. Основные проблемы пока возникают в атаке — против «Краснодара» помог Дивеев на стандарте, а с «Оренбургом» так ничего и не зашло. В матче с «Ахмат» выручил защитник Круговой, сделавший дубль. При этом коллектив Челестини довольно рискованно выбегает на чужую половину поля и при потере мяча получает не менее опасные моменты у своих ворот. Тот же «Оренбург» имел не меньше возможностей отличиться в первом туре, чем сами армейцы.