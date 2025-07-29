Гол «Сочи» и оборонительный матч «Краснодара»: экспресс на матчи Кубка России 29 июля

На кубковые матчи «быкам» часто не хватало мотивации в прошлом сезоне. Игра с «Крыльями Советов» тоже вряд ли вызовет в них большой прилив энергии. В такой ситуации «Краснодар», чаще всего, выбирает осторожную тактику с акцентом на владение и оборону. Букмекеры считают, что мячей в поединке будет много, поэтому можно взять относительно безопасную ставку на тотал меньше 3,5 за хороший коэффициент 1,53. «Крылья Советов» вряд ли полетят в атаку с первых минут, а штурмовать ворота краснодарцев, если те поведут в счете, кажется, будет бесполезно. Верим, что игра закончится с небольшой разницей в счете.