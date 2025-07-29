Гол «Сочи» и оборонительный матч «Краснодара»: экспресс на матчи Кубка России 29 июля

Кубок России стартует 29 июля. В первый день нас ждет три матча. Подробные прогнозы на них уже можно найти на нашем сайте, а сейчас мы соберем экспресс из трех событий, чтобы добавить интереса к просмотру всех матчей.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Сочи»
У москвичей старт сезона не выглядит идеальным, а в ближайших турах чемпионата будут еще и серьезные соперники, поэтому акцент тренерский штаб наверняка сделает именно на премьер-лигу. В первом матче кубка от «Динамо» не стоит ждать сверхмотивации и оптимального состава, что дает шанс сопернику.
«Сочи» имеет хороший выбор игроков в атаке и часто играет результативно. Не факт, что сложности бело-голубых позволят им зацепиться за результат, но хотя бы раз отличиться «барсы» должны. Коэффициент на то, что «Сочи» забьет — 1,55.
Прогноз на матч «Акрон» — «Балтика»
Противостояние довольно равных команд, в котором может сложиться любой сценарий. Букмекеры верят в результативный матч и дают низкий коэффициент на тотал больше 2. Нам же кажется, что чуть легче в этой игре будет «Балтике», которая неплохо выглядит на старте и проявила себя в межсезонье. «Акрон» играет неплохо, но довольно прямолинейно, чем калиниградцы должны пользоваться. Да и останавливать резкие контратаки подопечных Талалаева сложно. Берем ставку на индивидуальный тотал «Балтики» больше 1 — за 1,60.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»
На кубковые матчи «быкам» часто не хватало мотивации в прошлом сезоне. Игра с «Крыльями Советов» тоже вряд ли вызовет в них большой прилив энергии. В такой ситуации «Краснодар», чаще всего, выбирает осторожную тактику с акцентом на владение и оборону. Букмекеры считают, что мячей в поединке будет много, поэтому можно взять относительно безопасную ставку на тотал меньше 3,5 за хороший коэффициент 1,53. «Крылья Советов» вряд ли полетят в атаку с первых минут, а штурмовать ворота краснодарцев, если те поведут в счете, кажется, будет бесполезно. Верим, что игра закончится с небольшой разницей в счете.
Экспресс на футбол 29 июля 2025 года
«Динамо» Москва — «Сочи»: «Сочи» забьет — 1,55.
«Акрон» — «Балтика»: индивидуальный тотал «Балтики» больше 1 — 1,60.
«Краснодар» — «Крылья Советов»: тотал меньше 3,5 — 1,53.
Общий коэффициент: 3,79.