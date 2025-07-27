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Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 29 июля 2025 года: подтвердит ли класс чемпион?

В 1-м туре группового этапа Кубка России «Краснодар» примет «Крылья Советов».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» начинает новый турнир после чемпионского сезона, в котором он впервые в истории поднялся на вершину российского футбола. Команда Мусаева обыграла в РПЛ «Пари НН» (3:0) и утупила «Локомотиву» (1:2). Самарцы тоже встречались с нижегородцами и одержали победу (2:0), но до этого сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

«Краснодар» подходит к игре в статусе фаворита: чемпионский состав стал еще сильнее с приездом нескольких новичков. «Крылья», сменив тренера, все еще находятся в поиске баланса, но, несмотря на это, продолжают демонстрировать характер и самоотдачу. Встреча на «Ozon Арене» может стать проверкой на прочность для гостей и шансом для хозяев подчеркнуть свои амбиции сразу в двух турнирах.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 29 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Краснодар»

Вратарь: Корякин.

Защитники: Гонсалес, Коста, Жубал, Оласа.

Полузащитники: Черников, Ленини, Козлов.

Нападающие: Перрен, Кобнан Дэвид, Са.

«Крылья Советов»

Вратарь: Кокарев.

Защитники: Евгеньев, Солдатенков, Ороз.

Полузащитники: Рассказов, Баньяц, Бабкин, Печенин.

Нападающие: Бобер, Игнатенко, Марин.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре.

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