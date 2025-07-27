Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 29 июля 2025 года: подтвердит ли класс чемпион?

«Краснодар» начинает новый турнир после чемпионского сезона, в котором он впервые в истории поднялся на вершину российского футбола. Команда Мусаева обыграла в РПЛ «Пари НН» (3:0) и утупила «Локомотиву» (1:2). Самарцы тоже встречались с нижегородцами и одержали победу (2:0), но до этого сыграли вничью с «Акроном» (1:1).
«Краснодар» подходит к игре в статусе фаворита: чемпионский состав стал еще сильнее с приездом нескольких новичков. «Крылья», сменив тренера, все еще находятся в поиске баланса, но, несмотря на это, продолжают демонстрировать характер и самоотдачу. Встреча на «Ozon Арене» может стать проверкой на прочность для гостей и шансом для хозяев подчеркнуть свои амбиции сразу в двух турнирах.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 29 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Краснодар»
Вратарь: Корякин.
Защитники: Гонсалес, Коста, Жубал, Оласа.
Полузащитники: Черников, Ленини, Козлов.
Нападающие: Перрен, Кобнан Дэвид, Са.
«Крылья Советов»
Вратарь: Кокарев.
Защитники: Евгеньев, Солдатенков, Ороз.
Полузащитники: Рассказов, Баньяц, Бабкин, Печенин.
Нападающие: Бобер, Игнатенко, Марин.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре.