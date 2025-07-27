Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 29 июля 2025 года: подтвердит ли класс чемпион?

«Краснодар» подходит к игре в статусе фаворита: чемпионский состав стал еще сильнее с приездом нескольких новичков. «Крылья», сменив тренера, все еще находятся в поиске баланса, но, несмотря на это, продолжают демонстрировать характер и самоотдачу. Встреча на «Ozon Арене» может стать проверкой на прочность для гостей и шансом для хозяев подчеркнуть свои амбиции сразу в двух турнирах.