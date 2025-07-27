Матч ЦСКА — «Локомотив» 30 июля 2025 года: московское дерби в Кубке России

Команды входят в группу D вместе с «Акроном» и «Балтикой». Для ЦСКА и «Локомотива» уже с первого тура на кону стоят важные очки. Армейцы подходят к игре в статусе обладателя трофея — в прошлом сезоне они взяли верх над «Ростовом» в Суперфинале по пенальти.
Новый сезон ЦСКА начал с ничьей против «Оренбурга» (0:0). «Локомотив», в свою очередь, уверенно стартовал в РПЛ, разгромив «Сочи» 3:0, а затем одолел «Краснодар» (2:1). «Железнодорожники» в прошлом розыгрыше Кубка выбыли в полуфинале Пути регионов, уступив все тому же «Ростову» (0:2).
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 30 июля 2025 года. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
ЦСКА
Вратарь: Тороп.
Защитники: Гайич, Дивеев, Виллиан, Мойзес.
Полузащитники: Обляков, Кисляк, Шуманский, Круговой.
Нападающие: Глебов, Мусаев.
У ЦСКА травмирован полузащитник Вильягра.
«Локомотив»
Вратарь: Митрюшкин.
Защитники: Ненахов, Монтес, Морозов, Сильянов.
Полузащитники: Карпукас, Баринов, Батраков.
Нападающие: Руденко, Воробьев, Салтыков.
У «Локомотива» под вопросом выход на поле форварда Пиняева, он восстанавливается от повреждения.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.