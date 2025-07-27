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Матч ЦСКА — «Локомотив» 30 июля 2025 года: московское дерби в Кубке России

В первом туре Кубка России сразятся ЦСКА и «Локомотив».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Команды входят в группу D вместе с «Акроном» и «Балтикой». Для ЦСКА и «Локомотива» уже с первого тура на кону стоят важные очки. Армейцы подходят к игре в статусе обладателя трофея — в прошлом сезоне они взяли верх над «Ростовом» в Суперфинале по пенальти.

Новый сезон ЦСКА начал с ничьей против «Оренбурга» (0:0). «Локомотив», в свою очередь, уверенно стартовал в РПЛ, разгромив «Сочи» 3:0, а затем одолел «Краснодар» (2:1). «Железнодорожники» в прошлом розыгрыше Кубка выбыли в полуфинале Пути регионов, уступив все тому же «Ростову» (0:2).

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать «Матч ТВ».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 30 июля 2025 года. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

ЦСКА

Вратарь: Тороп.

Защитники: Гайич, Дивеев, Виллиан, Мойзес.

Полузащитники: Обляков, Кисляк, Шуманский, Круговой.

Нападающие: Глебов, Мусаев.

У ЦСКА травмирован полузащитник Вильягра.

«Локомотив»

Вратарь: Митрюшкин.

Защитники: Ненахов, Монтес, Морозов, Сильянов.

Полузащитники: Карпукас, Баринов, Батраков.

Нападающие: Руденко, Воробьев, Салтыков.

У «Локомотива» под вопросом выход на поле форварда Пиняева, он восстанавливается от повреждения.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.

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