Матч ЦСКА — «Локомотив» 30 июля 2025 года: московское дерби в Кубке России

Команды входят в группу D вместе с «Акроном» и «Балтикой». Для ЦСКА и «Локомотива» уже с первого тура на кону стоят важные очки. Армейцы подходят к игре в статусе обладателя трофея — в прошлом сезоне они взяли верх над «Ростовом» в Суперфинале по пенальти.