Матч «Ахмат» — «Зенит» 30 июля 2025 года: петербуржцы хотят увезти победу из Грозного

Обе команды входят в группу А, где также выступают «Рубин» и «Оренбург». «Зенит» начал новый сезон с не самой уверенной победы над «Ростовом» в РПЛ (2:1). «Ахмат» дома уступил «Рубину» (0:2) и попытается реабилитироваться перед своими болельщиками. В прошлом сезоне грозненцы добрались до полуфинала Пути регионов, но уступили «Локомотиву». Петербуржцы же остановились в финале Пути РПЛ, где проиграли ЦСКА в серии пенальти.