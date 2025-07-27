Матч «Ахмат» — «Зенит» 30 июля 2025 года: петербуржцы хотят увезти победу из Грозного

Обе команды входят в группу А, где также выступают «Рубин» и «Оренбург». «Зенит» начал новый сезон с не самой уверенной победы над «Ростовом» в РПЛ (2:1). «Ахмат» дома уступил «Рубину» (0:2) и попытается реабилитироваться перед своими болельщиками. В прошлом сезоне грозненцы добрались до полуфинала Пути регионов, но уступили «Локомотиву». Петербуржцы же остановились в финале Пути РПЛ, где проиграли ЦСКА в серии пенальти.
«Зенит» выиграл 6 последних матчей у «Ахмата». Последнюю победу над командой Семака грозненцы одержали 5 ноября 2022 года.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 30 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:40 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Примерные стартовые составы команд выглядят так.
«Зенит»
Вратарь: Латышонок.
Защитники: Мантуан, Эракович, Нино, Сантос.
Полузащитники: Барриос, Жерсон, Глушенков.
Нападающие: Педро, Кассьерра, Мостовой.
«Ахмат»
Вратарь: Шелия.
Защитники: Тодорович, Гандри, Ибишев, Богосавац.
Полузащитники: Келиану, Исмаэл, Талаль.
Нападающие: Мансилья, Конате, Садулаев.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном.