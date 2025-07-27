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Матч «Ахмат» — «Зенит» 30 июля 2025 года: петербуржцы хотят увезти победу из Грозного

Кубок России для «Зенита» начинается выездной игрой против «Ахмата» в рамках 1-го тура Пути РПЛ.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Обе команды входят в группу А, где также выступают «Рубин» и «Оренбург». «Зенит» начал новый сезон с не самой уверенной победы над «Ростовом» в РПЛ (2:1). «Ахмат» дома уступил «Рубину» (0:2) и попытается реабилитироваться перед своими болельщиками. В прошлом сезоне грозненцы добрались до полуфинала Пути регионов, но уступили «Локомотиву». Петербуржцы же остановились в финале Пути РПЛ, где проиграли ЦСКА в серии пенальти.

«Зенит» выиграл 6 последних матчей у «Ахмата». Последнюю победу над командой Семака грозненцы одержали 5 ноября 2022 года.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 30 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:40 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Примерные стартовые составы команд выглядят так.

«Зенит»

Вратарь: Латышонок.

Защитники: Мантуан, Эракович, Нино, Сантос.

Полузащитники: Барриос, Жерсон, Глушенков.

Нападающие: Педро, Кассьерра, Мостовой.

«Ахмат»

Вратарь: Шелия.

Защитники: Тодорович, Гандри, Ибишев, Богосавац.

Полузащитники: Келиану, Исмаэл, Талаль.

Нападающие: Мансилья, Конате, Садулаев.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном.

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