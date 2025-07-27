Матч «Йокогама» — «Ливерпуль» 30 июля 2025 года: встреча разных футбольных миров

Для японской команды это шанс проявить себя в игре с соперником совершенно иного уровня. На фоне серьезной разницы в классе и уровне чемпионатов матч вызывает повышенный интерес. «Йокогама» подходит к игре в непростом состоянии — всего 2 победы в 10 последних матчах J-лиги, при среднем показателе 1.7 пропущенного мяча за игру. «Ливерпуль» в межсезонье провел 3 встречи, одержав 2 победы, но в последнем матче уступил «Милану» — 2:4. Команда Слота при этом забивала в каждом из 13 предыдущих матчей, в среднем — по два гола.