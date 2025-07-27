Матч «Йокогама» — «Ливерпуль» 30 июля 2025 года: встреча разных футбольных миров

Для японской команды это шанс проявить себя в игре с соперником совершенно иного уровня. На фоне серьезной разницы в классе и уровне чемпионатов матч вызывает повышенный интерес. «Йокогама» подходит к игре в непростом состоянии — всего 2 победы в 10 последних матчах J-лиги, при среднем показателе 1.7 пропущенного мяча за игру. «Ливерпуль» в межсезонье провел 3 встречи, одержав 2 победы, но в последнем матче уступил «Милану» — 2:4. Команда Слота при этом забивала в каждом из 13 предыдущих матчей, в среднем — по два гола.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 30 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Йокогама»
Вратарь: Гю.
Защитники: Денг, Киньонес, Като.
Полузащитники: Азиангбе, Судзуки, Яманэ, Иноэ.
Нападающие: Ян, Элбер, Танимура.
«Ливерпуль»
Вратарь: Алиссон.
Защитники: Стивенсон, Гравенберх, ван Дейк, Робертсон.
Полузащитники: Собослаи, Мортон, Эллиотт.
Нападающие: Салах, Виртц, Нгумоха.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Ниссан» в городе Иокогама, Япония.