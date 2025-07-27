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Матч «Йокогама» — «Ливерпуль» 30 июля 2025 года: встреча разных футбольных миров

В товарищеском матче встретятся японская «Йокогама» и английский «Ливерпуль».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Для японской команды это шанс проявить себя в игре с соперником совершенно иного уровня. На фоне серьезной разницы в классе и уровне чемпионатов матч вызывает повышенный интерес. «Йокогама» подходит к игре в непростом состоянии — всего 2 победы в 10 последних матчах J-лиги, при среднем показателе 1.7 пропущенного мяча за игру. «Ливерпуль» в межсезонье провел 3 встречи, одержав 2 победы, но в последнем матче уступил «Милану» — 2:4. Команда Слота при этом забивала в каждом из 13 предыдущих матчей, в среднем — по два гола.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 30 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Йокогама»

Вратарь: Гю.

Защитники: Денг, Киньонес, Като.

Полузащитники: Азиангбе, Судзуки, Яманэ, Иноэ.

Нападающие: Ян, Элбер, Танимура.

«Ливерпуль»

Вратарь: Алиссон.

Защитники: Стивенсон, Гравенберх, ван Дейк, Робертсон.

Полузащитники: Собослаи, Мортон, Эллиотт.

Нападающие: Салах, Виртц, Нгумоха.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Ниссан» в городе Иокогама, Япония.

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