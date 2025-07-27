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Матч «Сеул» — «Барселона» 31 июля 2025 года: еще одно шоу от каталонцев

В товарищеском матче сыграют корейский «Сеул» и испанская «Барселона».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Барселона"

Эта встреча станет частью азиатского турне «Барселоны». Команда Ханси Флика же сыграла с «Виссел Кобе» (3:1) и проведет матчи против «Сеула» и «Тэгу». В какой-то момент поездка был под угрозой срыва, но в итоге организаторы решили финансовые вопросы, и каталонцы прибыли в Японию.

Для «Сеула» матч против одного из грандов европейского футбола — редкий шанс проявить себя на фоне столь сильного соперника. Команда завершает непростой отрезок в К-Лиге 1, имея лишь три победы в десяти матчах. Предстоящая игра интересна также в контексте адаптации каталонцев к новым условиям и местному часовому поясу.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Встречу в прямом эфире будет показывать Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 31 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Сеул»

Вратарь: Хен Му.

Защитники: Су Иль, Абу-Аль-Араб, Ким Чжу Сон, Ким Чжин Су.

Полузащитники: Андресон, Хван, Сын Вон, Родригес.

Нападающие: Дуганджич, Лингард.

«Барселона»

Вратарь: Ж. Гарсия.

Защитники: Эрик Гарсия, Кубарси, Мартинес, Бальде.

Полузащитники: Педри, Гави, Фермин.

Нападающие: Ямаль, Ферран Торрес, Рэшфорд.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Сеул Уорлд Кап» в Сеуле, Южная Корея.

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