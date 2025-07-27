Матч «Сеул» — «Барселона» 31 июля 2025 года: еще одно шоу от каталонцев

Эта встреча станет частью азиатского турне «Барселоны». Команда Ханси Флика же сыграла с «Виссел Кобе» (3:1) и проведет матчи против «Сеула» и «Тэгу». В какой-то момент поездка был под угрозой срыва, но в итоге организаторы решили финансовые вопросы, и каталонцы прибыли в Японию.
Для «Сеула» матч против одного из грандов европейского футбола — редкий шанс проявить себя на фоне столь сильного соперника. Команда завершает непростой отрезок в К-Лиге 1, имея лишь три победы в десяти матчах. Предстоящая игра интересна также в контексте адаптации каталонцев к новым условиям и местному часовому поясу.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Встречу в прямом эфире будет показывать Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 31 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Сеул»
Вратарь: Хен Му.
Защитники: Су Иль, Абу-Аль-Араб, Ким Чжу Сон, Ким Чжин Су.
Полузащитники: Андресон, Хван, Сын Вон, Родригес.
Нападающие: Дуганджич, Лингард.
«Барселона»
Вратарь: Ж. Гарсия.
Защитники: Эрик Гарсия, Кубарси, Мартинес, Бальде.
Полузащитники: Педри, Гави, Фермин.
Нападающие: Ямаль, Ферран Торрес, Рэшфорд.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Сеул Уорлд Кап» в Сеуле, Южная Корея.