Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 31 июля 2025 года: ждем результативное дерби

«Арсенал» продолжает турне по Азии. «Канониры» обыграли в Сингапуре «Милан» (1:0) и «Ньюкасл» (3:2). Против «сорок» впечатлил 15-летний Доуман, заработавший решающий пенальти в конце встречи. При счете 2:2 гол с 11-метровой отметки забил Эдегор. Также у «Арсенала» отличился Мерино, еще один гол футболисты «Ньюкасла» забили в свои ворота сами. Две передачи записал на свой счет Хавертц. Перед началом матча «канониры» представили нового форварда Дьокереша, которого купили за 63 млн фунтов.
«Тоттенхэм» только начинает азиатское турне, до этого «шпоры» провели три матча в Англии: 2:0 с «Редингом», 2:2 с «Уикомом» и 0:0 с «Лутоном». У лондонцев не получилось приобрести полузащитника «Ноттингем Форест» Гиббс-Уайта, пока из трансферов выделяется только Кудус, приобретенный за 55 млн фунтов.
В последних личных встречах «Арсенал» неизменно был сильнее. Так же в шести последних матчах подряд «канониры» забивали не менее одного мяча. На фоне слабой обороны «шпор» лондонское дерби может вновь получиться результативным.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Матч можно будет посмотреть на зарубежных каналах, доступных в IPTV, и пабликах VK.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 31 июля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Арсенал»
Вратарь: Райя.
Защитники: Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли.
Полузащитники: Субименди, Мерино, Эдегор.
Нападающие: Сака, Дьокереш, Мартинелли.
«Тоттенхэм»
Вратарь: Викарио.
Защитники: Спенс, Данзо, Ван де Вен, Удоджи.
Полузащитники: Биссума, Грэй, Джонсон.
Нападающие: Кудус, Ришарлисон, Сон.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге.