Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 31 июля 2025 года: ждем результативное дерби

«Арсенал» продолжает турне по Азии. «Канониры» обыграли в Сингапуре «Милан» (1:0) и «Ньюкасл» (3:2). Против «сорок» впечатлил 15-летний Доуман, заработавший решающий пенальти в конце встречи. При счете 2:2 гол с 11-метровой отметки забил Эдегор. Также у «Арсенала» отличился Мерино, еще один гол футболисты «Ньюкасла» забили в свои ворота сами. Две передачи записал на свой счет Хавертц. Перед началом матча «канониры» представили нового форварда Дьокереша, которого купили за 63 млн фунтов.