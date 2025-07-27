Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 31 июля 2025 года: ждем открытую игру и голы

«Борнмут» начали американскую серию с яркой победы над «Эвертоном». Все три гола были забиты во втором тайме, что говорит о грамотной адаптации по ходу игры. Счет открыл Биллинг мощным ударом, затем Уаттара и Аду Аджей довели дело до разгрома. Центральный защитник Забарный вышел на замену и помог удержать «сухой» результат. «Борнмут» будет стремиться использовать слабости обороны «МЮ», особенно если темп игры будет высоким.