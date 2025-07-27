Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 31 июля 2025 года: ждем открытую игру и голы

«Манчестер Юнайтед» продолжает играть в США. Манкунианцы открыли турне непростой победой над «Вест Хэмом» (2:1), оба гола на счету Бруну Фернандеша. «Борнмут», в свою очередь, уверенно разобрался с «Эвертоном», забив три безответных мяча после перерыва. Для «МЮ» это возможность подтвердить, что прошлогодние неудачи в Премьер-лиге остались позади. «Борнмут» же постарается дать бой топ-клубу АПЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
Букмекеры почти на равных оценивают шансы команд, отдавая небольшое предпочтение «Манчестер Юнайтед»: победа манкунианцев идет за 2,32, ничья — за 3,60, а выигрыш «Борнмута» котируется за 2,90. На тотал больше 2,5 голов дают 1,77, на меньше — 2,05.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
Команда вышла на поле против «Вест Хэма» с заметной мотивацией и быстро захватила инициативу. Уже в первом тайме Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а во втором отличился снова, мастерски переиграв вратаря после заброса. Победа 2:1 стала первым шагом к возможной успешной предсезонной кампании.
Несмотря на разочарование в АПЛ, где клуб завершил сезон лишь на 15-м месте и остался без еврокубков, в США «Юнайтед» демонстрирует желание реабилитироваться. В игре с «Борнмутом» команде предстоит сохранить атакующую остроту и повысить надежность в обороне, ведь пропущенный мяч от «молотобойцев» показал, что проблемная зона еще требует внимания.
«Борнмут» начали американскую серию с яркой победы над «Эвертоном». Все три гола были забиты во втором тайме, что говорит о грамотной адаптации по ходу игры. Счет открыл Биллинг мощным ударом, затем Уаттара и Аду Аджей довели дело до разгрома. Центральный защитник Забарный вышел на замену и помог удержать «сухой» результат. «Борнмут» будет стремиться использовать слабости обороны «МЮ», особенно если темп игры будет высоким.
С учетом результативности обоих коллективов в первом туре, ставка на обмен голами выглядит вполне логичной. «Манчестер Юнайтед» активно действует в атаке, но не всегда надежен у своих ворот, а «Борнмут» показал, что может ловко воспользоваться моментами. Наш прогноз: обе забьют — 1,65 и тотал больше 2,5 — 1,77.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Борнмута»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Борнмут»
|Проиграл 4 из 6 последних матчей.
|Забивает в 4 из 5 последних матчей.
|В 4 матчах кряду забивает только одна из команд.
|В 5 из 7 последних матчах был тотал меньше 2,5.
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 31 июля 2025 года
Обе забьют — 1,65.
Тотал больше 2,5 — 1,77.