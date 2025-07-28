Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» 30 июля 2025 года: питерцы выйдут победителями из голевой перестрелки

«Зенит» имеет лучшую комплектацию состава в лиге, поэтому может без потери качества заниматься ротацией на матчи кубка. Возможно, это делает их фаворитами на трофей в глазах букмекеров. Поединок против «Ахмата» станет для питерцев дебютным в новом розыгрыше. Получится ли у коллектива Семака проявить себя с первой встречи, покажет поединок.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Зенит»
Букмекеры отдают предпочтение гостям: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,72, на «Ахмат» — 4,90. Ничья оценивается в 3,80. Пока неясно, насколько результативной будет игра: тотал больше 2,5 стоит 1,95, меньше — также 1,85.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»
«Ахмат» постепенно набирает форму. В межсезонье команда укрепилась и теперь выглядит опаснее. Однако время на притирку в коллективе еще потребуется. Последний матч с ЦСКА показал, что уже сейчас грозненцы могут доставлять проблемы топ-соперникам, но на весь поединок их не хватает — расслабились и пропустили два подряд мяча в компенсированное время первого тайма. При этом в атаке «Ахмат» опасен и не раз создавал голевые шансы у ворот армейцев. В следующей встрече без этого явно не обойдется.
Тем более матч будет проходить на домашней арене «Ахмата» в Грозном, а приедет на него «Зенит», оборону которого вряд ли можно назвать образцовой. Семак в это межсезонье также столкнулся с проблемой обновленного состава — в клуб пришли легионеры, которых необходимо адаптировать под свой стиль и раскрывать в новой роли. Из-за этого часто возникают ошибки на своей половине поля. В остальном, питерцы выглядят фаворитами. Преимущество в атаке они имеют над любым соперником, а из прошлого матча с «Рубином» наверняка сделают выводы по реализации моментов и игре на сохранение преимущества.
Наш прогноз: обе забьют — за 1,87. Также поставим на тотал больше 3 — за 2,40.
Статистические тренды в играх «Ахмата» и «Зенита»
|«Ахмат»
|«Зенит»
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
|В 5 последних матчах проходил тотал больше 2,5.
|Проиграл дома только 1 из 10 последних матчей.
|Не проигрывает 4 матча подряд.
Ставки на матч «Ахмат» — «Зенит» 30 июля 2025 года
Обе забьют — 1,87.
Тотал больше 3 — 2,40.