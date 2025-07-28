Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» 30 июля 2025 года: питерцы выйдут победителями из голевой перестрелки

Тем более матч будет проходить на домашней арене «Ахмата» в Грозном, а приедет на него «Зенит», оборону которого вряд ли можно назвать образцовой. Семак в это межсезонье также столкнулся с проблемой обновленного состава — в клуб пришли легионеры, которых необходимо адаптировать под свой стиль и раскрывать в новой роли. Из-за этого часто возникают ошибки на своей половине поля. В остальном, питерцы выглядят фаворитами. Преимущество в атаке они имеют над любым соперником, а из прошлого матча с «Рубином» наверняка сделают выводы по реализации моментов и игре на сохранение преимущества.