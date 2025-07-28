Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» 30 июля 2025 года: ставим на результативную ничью

К этому матчу обе команды подходят не в лучшей форме. «Спартаку» необходимо исправляться за унизительное поражение 0:3 от «Балтики» в чемпионате, а «Ростову» пора добывать первую победу в новом сезоне. Кто окажется сильнее, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Спартак»
Букмекеры чуть больше верят в москвичей: коэффициент на победу «Спартака» составляет 2,02, на «Ростов» — 3,65. Ничья оценивается в 3,60. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,83.
Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак»
«Спартак» провалил прошлый матч в чемпионате — получил быструю красную карточку, а после пропустил трижды и проиграл аутсайдеру. Теперь москвичам надо исправляться. Потенциал у этой команды все еще большой — красно-белые прибавили в атаке и должны были сильнее адаптироваться к требованиям тренера. Если сбоя снова не случится, то коллектив Станковича должен несколько раз отличиться в предстоящей игре.
У «Ростова» пока все складывается не слишком гладко. Команда, кажется, играет неплохо, но результата нет. Все же уход тренера и лидеров прошлого сезона сильно ударил по силе клуба. Однако побороться ростовчане могут с любым соперником. Особенно необходимо сделать это в кубке, где в прошлом сезоне доходили до финала.
Отдельно стоит обратить внимание, что этот поединок станет первым для «Ростова» на домашнем поле, а эмоции — хороший помощник для выхода из черной полосы. Скорее всего, нас ждет довольно результативная игра, в которой команды будут больше думать об атаке. Победителя выделить сложно, поэтому поставим на ничью по итогам основного времени — за 3,60. Также выберем ставку на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 — за 1,87.
Статистические тренды в играх «Ростова» и «Спартака»
|«Ростов»
|«Спартак»
|Лишь раз победил в 8 последних матчах.
|1 поражение в 7 последних матчах.
|Не забивает больше одного мяча уже 4 матча подряд.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Ставки на матч «Ростов» — «Спартак» 30 июля 2025 года
Ничья — 3,60.
Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 — 1,87.