Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» 30 июля 2025 года: ставим на результативную ничью

Отдельно стоит обратить внимание, что этот поединок станет первым для «Ростова» на домашнем поле, а эмоции — хороший помощник для выхода из черной полосы. Скорее всего, нас ждет довольно результативная игра, в которой команды будут больше думать об атаке. Победителя выделить сложно, поэтому поставим на ничью по итогам основного времени — за 3,60. Также выберем ставку на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 — за 1,87.