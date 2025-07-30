45+4′ ⏱️ Звучит свисток, первый тайм окончен! Довольно уверенного преимущества добивается «Спартака», особенно по такой непростой из-за жары игре. Больше гости владеют мячом, при этом весьма уверенно сдерживая соперника и не пуская в атаки. Да и свои моменты москвичи реализовали, пусть и не без помощь голкипера Одоевского, если говорить о первом голе. Сделаем паузу, скоро вернёмся!

45+3′ ГОЛ! Уверенно реализовал аргентинец свой шанс! Сильно исполнил низом в левый от себя угол Солари, а Одоевский нырнул в противоположную сторону!

45+3′ Гол! ( 0:2 ) Мяч забил Пабло Солари ( Спартак М ) ( с пенальти )

45+2′ ПЕНАЛЬТИ в ворота «Ростова»! Рябчук слева отыграл на Дмитриева, который навесил в штрафную площадь на Заболотного, а того прихватил руками Тарасов и отправил на газон!

45+2′ Желтая карточка Александр Тарасов ( Ростов )

45+1′ Три минуты добавлены к основному времени первого тайма.

45′ А вот и для Помазуна нашлась работа. Забрал голкипер мяч в руки после не самой удачной передачи ростовчан.

43′ Дмитриев по левому флангу прорывался, Лангович на него выдвинулся и смог чисто выбить мяч в аут. Много в последние минуты владеет мячом «Спартак».

42′ Зорин слева с полуфланга забрался в штрафную и сразу решил нанести удар по воротам. Не получилось попасть в дальний угол!

40′ Рябчук в очередной раз подключился по левому флангу, навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но не успел его партнёр до мяча добрался. Отбились ростовчане.

39′ Вновь футболисты «Спартака» перебрались на половину поля «Ростова», неторопливо разыгрывают мяч, при этом сильно не рискуя при движении вперёд.

37′ Штрафной заработали игроки «Спартака», разыграли его, а в итоге дело завершилось офсайдом Литвинова. Внимателен помощник судьи на линии.

35′ Около десяти минут до конца основного времени первого тайма. Игроки «Ростова» перебрались с мячом на половину поля «Спартака», но пространства маловато.

33′ Байрамяну досталось в очередной раз. Дмитриев на фланге играл в размашистом подкате, мяч ему выбить удалось, но и по ноге капитану «Ростова» досталось.

31′ Полчаса встречи позади, игроки «Спартака» стараются контролировать ход поединка, помог им забитый мяч. А что же «Ростов»? Чем ответят хозяева?

30′ Довольно долго VAR проверял гол Хлусевича. Было подозрение на офсайд в ходе результативной атаки «Спартака», но арбитры в специальной комнате решили, что всё было в рамках правил.

28′ ГОЛ! Быстрая атака «Спартака», Зобнин по центру мяч протащил, пытался отдать проникающий пас в штрафную на Солари, но он не прошёл. Заболотный на линии штрафной сыграл на подборе, но его уронили. Антон при этом успел отыграть направо на Хлусевича, который сильно пробил по воротам, и мяч от рук Одоевского полетел за спину и заскочил в сетку! Оплошность голкипера «Ростова»!

28′ Гол! ( 0:1 ) Мяч забил Даниил Хлусевич ( Спартак М )

27′ Мохеби приличную скорость по левому флангу набирал, намеревался вдоль лицевой линии уйти в центр от Литвинова, но не пустил его защитник «Спартака». Ещё и углового не будет, от иранца мяч за пределы поля отскочил.

26′ Возобновилась наша игра. Да, трудно по такой погоде ожидать высоких скоростей, но футболисты очень стараются. Вялой наша игра точно не выглядит.

24′ Показал арбитр карточку Дуарте, после чего сразу отправил команды на водопой. Больше 30 градусов тепла, жара в самом разгаре в южных регионах России. Да и не только южных, кстати говоря.

23′ А у нас опять карточка. Ланговичу больно. Избавился он от мяча, и тут ему прямой ногой открытыми шипами влетел в ногу опоздавший Дуарте. Очень жёстко.

23′ Желтая карточка Алексис Дуарте ( Спартак М )

21′ Ещё одно предупреждение у нас. Теперь уже Мохеби нарушил правила, не пустив по флангу Солари.

21′ Желтая карточка Мохаммад Мохеби ( Ростов )

20′ Штрафной заработали на правом фланге игроки «Ростова». Миронов навесил в штрафную площадь, получилась неплохая скидка, но в итоге отбились спартаковцы.

18′ Пошёл навес со штрафного к линии вратарской площадки, Одоевский не очень уверенно сыграл на выходе, но всё же удалось отбить мяч. Чуть не опередил его соперник!

17′ Ещё одна попытка атаки от «Спартака», пошёл заброс налево на Дмитриева, который пробросил мяч, но нарвался на шлагбаум в виде ноги Семенчука. Это ещё одна карточка.

17′ Желтая карточка Давид Семенчук ( Ростов )

16′ Да, досталось довольно серьёзно Алексису Дуарте, появились на поле врачи «Спартака». Пауза у нас образовалась.

15′ Шамонин на фланге очень жёстко сыграл. В подкате форвард «Ростова» пытался сыграть на опережение, но вместо мяча влетел в ноги Дуарте.

15′ Желтая карточка Антон Шамонин ( Ростов )

14′ Пока без опасных моментов у нас обходится игра! Игроки «Спартака» сейчас покатали мяч на своей половине поля, после чего пошёл длинный заброс вперёд на Заболотного, который в борьбе с Семенчуком оказался на газоне. Арбитр сообщил, что фола не было.

13′ Шамонин оказался на газоне, Хлусевич пытался у боковой линии накрыть форварда «Ростова», но в итоге отоварил того по ногам. Очередной фол в нашем матче.

11′ Хлусевич исполнил справа аут, забросил мяч прямиком в штрафную площадь, но никому из его партнёров не удалось там зацепиться за мяч.

10′ Ещё одна атака «Спартака», Зобнин открылся на правом фланге, попытался прострелить в штрафную площадь, но не прошёл этот пас. Отбил игрок «Ростова» мяч в аут.

9′ Вновь Байрамяну досталось, уткнулся игрок «Ростова» в соперника, получив по лицу. Многовато стычек на первых минутах встречи.

7′ Рябчук здорово подключился по левому флангу, выполнил подачу в штрафную площадь, где Хлусевич оказался совсем один, но удар с лёта с отскоком от газона точным не получился! Не удалось как следует под мяч подстроиться!

6′ Игроки «Спартака» перебрались на половину поля соперника, где неторопливо разыгрывают мяч.

5′ Штрафной на левом фланге заработали игроки «Ростова», это Хлусевич подтолкнул Барйамяна. Пошёл навес на ближнюю штангу, тут неплохо выскочил на мяч Лангович, но удар головой точным не получился.

4′ По центру игроки «Спартака» подобрались к штрафной площади соперника, а вот проникающий пас вперёд не прошёл. Справились ростовчане.

2′ По очереди команды владеют мячом, но пока обходится без серьёзных атак. Присматриваются футболисты друг к другу.

1′ Поехали! Игра началась! «Ростов» сегодня сыграет в жёлтых майках, синих трусах, а «Спартак» предстал в белых майках, красных трусах и гетрах.

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