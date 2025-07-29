Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург» 31 июля 2025 года: эмоциональных казанцев не остановить

«Горожане» же пока неплохо себя проявляют в премьер-лиге. Клуб неожиданно остался в РПЛ, к чему вряд ли был готов, и пока не проиграл ни одного матча. Правда, тратить силы на кубковые противостояния тренерский штаб вряд ли захочет. Логичнее всего будет предоставить отдых лидерам на ближайшую встречу — игры для оборонительного «Оренбурга» получаются крайне энергозатратными. Выйти из группы с «Рубином», «Зенитом» и «Ахматом» вряд ли получится, а вот продлить серию с очками в чемпионате будет вполне реально.