Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург» 31 июля 2025 года: эмоциональных казанцев не остановить

«Рубин» феерично спас прошлый матч с «Зенитом», отыграв два мяча за второй тайм. Теперь беспроигрышная серия казанцев достигла шести игр. Следующий поединок команде предстоит в Кубке России против «Оренбурга». Получится ли у Рахимова снова добится успеха со своими подопечными, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Оренбург»
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «Рубина» составляет 1,79, на «Оренбург» — 4,10. Ничья оценивается в 3,75. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,73.
Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург»
«Рубин» классно проявил себя в последней игре с «Зенитом». Казанцы выиграли второй тайм 2:0 и добились ничейного результата по итогам матча. Такой итог должен был эмоционально взбодрить команду и укрепить веру в свои силы. Скорее всего, тренерский штаб использует это в следующем поединке и сыграет от атаки — на кураже команда может быстро повести в счете. К тому же от «Оренбурга» не стоит ждать опасных контратак, которые часто приводят к опасным моментам у ворот «Рубина».
«Горожане» же пока неплохо себя проявляют в премьер-лиге. Клуб неожиданно остался в РПЛ, к чему вряд ли был готов, и пока не проиграл ни одного матча. Правда, тратить силы на кубковые противостояния тренерский штаб вряд ли захочет. Логичнее всего будет предоставить отдых лидерам на ближайшую встречу — игры для оборонительного «Оренбурга» получаются крайне энергозатратными. Выйти из группы с «Рубином», «Зенитом» и «Ахматом» вряд ли получится, а вот продлить серию с очками в чемпионате будет вполне реально.
Казанцы не просто так подходят к матчу в статусе фаворита. У команды есть все для победы, к тому же на данном этапе она им нужнее. Кажется, матч не получится результативным — «Оренбург» не позволяет этого даже при плохой игре. Однако шансов на сенсацию у «горожан» видится мало, тем более в гостях.
Наш прогноз: победа «Рубина» — за 1,80. Также поставим на то, что забьет только «Рубин» — за 3,40.
Статистические тренды в играх «Рубина» и «Оренбурга»
|«Рубин»
|«Оренбург»
|Не проигрывает 6 матчей подряд.
|Не выигрывает 7 матчей подряд.
|В 3 из 4 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
|В 5 из 6 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
Ставки на матч «Рубин» — «Оренбург» 31 июля 2025 года
Победа «Рубина» — 1,80.
Забьет только «Рубин» — 3,40.