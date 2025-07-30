Прогноз на матч «Сеул» — «Барселона» 31 июля 2025 года: сухая победа каталонцев

Прошлый матч для «Барселоны» стал первым после двухмесячного летнего перерыва. В первом тайме это ощущалось — ошибки при выходе из обороны, провалы в позиционной защите и плохое движение на чужой половине поля. Можно сказать, что единственным активным игроком у каталонцев стал Ямаль, который тащил мяч, обострял и находил опасные передачи. Во второй половине игры ситуация стала лучше, но форма «Барселоны» была все еще далека от оптимальной — Рафинья и Рэшфорд не могли реализовать свои моменты, а прессинг работал неэффективно.