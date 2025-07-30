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Прогноз на матч «Сеул» — «Барселона» 31 июля 2025 года: сухая победа каталонцев

«Барселона» сыграет товарищеский матч против корейского «Сеула». На что ставить — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Барселона» продолжает готовиться к новому сезону через товарищеские матчи с азиатскими командами. В первой игре каталонцы выиграли у японского «Виссел Кобе» 3:1. Теперь испанцам предстоит матч против корейского «Сеула». Получится ли снова уверенно победить, покажет матч.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сеул» — «Барселона»

Букмекеры не ждут сенсации в этом матче: коэффициент на победу «Барселоны» составляет 1,23, на «Сеул» — 9,20. Ничья оценивается в 6,40. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит всего 1,27.

Прогноз на матч «Сеул» — «Барселона»

Прошлый матч для «Барселоны» стал первым после двухмесячного летнего перерыва. В первом тайме это ощущалось — ошибки при выходе из обороны, провалы в позиционной защите и плохое движение на чужой половине поля. Можно сказать, что единственным активным игроком у каталонцев стал Ямаль, который тащил мяч, обострял и находил опасные передачи. Во второй половине игры ситуация стала лучше, но форма «Барселоны» была все еще далека от оптимальной — Рафинья и Рэшфорд не могли реализовать свои моменты, а прессинг работал неэффективно.

В следующем поединке Флик уже должен требовать от своих футболистов улучшения ситуации, так как товарищеских матчей у каталонцев осталось не так много. Если всем звездам в составе испанцев удастся включиться на полную, то шансов у соперника будет немного.

Тем более противостоять «Барселоне» будет не самый сильный клуб из Южной Кореи. «Сеул» неплохо играет в обороне, но с трудом забивает мячи — победы и поражения со счетом 1:0 для них считаются абсолютной нормой. Однако удерживать именитого оппонента корейцы вряд ли смогут — состав у «Сеула» не выделяется звездными именами.

Наш прогноз: забьет только «Барселона» — за 2,30. Также поставим на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 — за 1,65.

Статистические тренды в играх «Сеула» и «Барселоны»

«Сеул»
«Барселона»
В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 1,5.
4 победы в 5 последних матчах.
Только 2 поражения в 8 последних матчах.
В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 2,5.

Ставки на матч «Сеул» — «Барселона» 31 июля 2025 года

Забьет только «Барселона» — 2,30.

Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 — 1,65.

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