Прогноз на матч «Сеул» — «Барселона» 31 июля 2025 года: сухая победа каталонцев

«Барселона» продолжает готовиться к новому сезону через товарищеские матчи с азиатскими командами. В первой игре каталонцы выиграли у японского «Виссел Кобе» 3:1. Теперь испанцам предстоит матч против корейского «Сеула». Получится ли снова уверенно победить, покажет матч.
Коэффициенты букмекеров на матч «Сеул» — «Барселона»
Букмекеры не ждут сенсации в этом матче: коэффициент на победу «Барселоны» составляет 1,23, на «Сеул» — 9,20. Ничья оценивается в 6,40. Голов от игры ждут много — тотал больше 2,5 стоит всего 1,27.
Прогноз на матч «Сеул» — «Барселона»
Прошлый матч для «Барселоны» стал первым после двухмесячного летнего перерыва. В первом тайме это ощущалось — ошибки при выходе из обороны, провалы в позиционной защите и плохое движение на чужой половине поля. Можно сказать, что единственным активным игроком у каталонцев стал Ямаль, который тащил мяч, обострял и находил опасные передачи. Во второй половине игры ситуация стала лучше, но форма «Барселоны» была все еще далека от оптимальной — Рафинья и Рэшфорд не могли реализовать свои моменты, а прессинг работал неэффективно.
В следующем поединке Флик уже должен требовать от своих футболистов улучшения ситуации, так как товарищеских матчей у каталонцев осталось не так много. Если всем звездам в составе испанцев удастся включиться на полную, то шансов у соперника будет немного.
Тем более противостоять «Барселоне» будет не самый сильный клуб из Южной Кореи. «Сеул» неплохо играет в обороне, но с трудом забивает мячи — победы и поражения со счетом 1:0 для них считаются абсолютной нормой. Однако удерживать именитого оппонента корейцы вряд ли смогут — состав у «Сеула» не выделяется звездными именами.
Наш прогноз: забьет только «Барселона» — за 2,30. Также поставим на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 — за 1,65.
Статистические тренды в играх «Сеула» и «Барселоны»
|«Сеул»
|«Барселона»
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 1,5.
|4 победы в 5 последних матчах.
|Только 2 поражения в 8 последних матчах.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
Ставки на матч «Сеул» — «Барселона» 31 июля 2025 года
Забьет только «Барселона» — 2,30.
Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 — 1,65.