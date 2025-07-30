Еще один результативный матч «Бешикташа» и уверенный проход «Андерлехта»: экспресс на матчи Лиги Европы 31 июля

Тем более у «Шерифа» намечается черная полоса. Клуб из Молдовы долгое время оставался совсем без поражений, а теперь не может выиграть четыре поединка подряд. Справедливости ради стоит учесть и тяжелый календарь — команде предстоит сыграть шестой матч подряд с перерывом в три дня и меньше. Шансов на чудесное спасение в такой ситуации немного. Поставим на тотал меньше 1,5 в первом тайме — за 1,55.