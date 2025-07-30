Еще один результативный матч «Бешикташа» и уверенный проход «Андерлехта»: экспресс на матчи Лиги Европы 31 июля

31 июля у российских болельщиков будет выбор, что посмотреть вечером. С одной стороны, можно остановиться на Кубке России, где встретятся «Рубин» и «Оренбург». С другой стороны, есть возможность поглядеть еврофутбол. Чтобы сделать просмотр квалификационных матчей Лиги Европы интересней, предлагаем экспресс из нескольких игр с участием знакомых команд.
Прогноз на матч «Хеккен» — «Андерлехт»
В первой встрече победа досталась бельгийцам с минимальным счетом 1:0. Теперь команды встретятся в Швеции. Фаворитом противостояния для букмекеров считается «Андерлехт», который набрал отличную форму и не проигрывает уже семь игр подряд. Шведскому «Хеккену» же придется побеждать, что не получалось у него довольно давно — четыре матча без положительного результата.
Шведы в последних матчах испытывают большие проблемы с атакой и смогли забить только однажды в трех поединках. «Андерлехт» наверняка выступит в важной встрече в оборонительном стиле и попробует удержать свое преимущество. Шансы на это высокие. Мы же поставим на тотал меньше 3 — за 1,65.
Прогноз на матч «Утрехт» — «Шериф»
К первому матчу в противостоянии голландцы подходили в сомнительной форме — кроме товарищеских матчей у команды не было практики. Из этого и пришел первый гол соперника. Потом «Утрехт» все же пришел в себя и добился уверенной победы. Теперь им предстоит сыграть дома. Вряд ли тут у коллектива Рона возникнут проблемы.
Тем более у «Шерифа» намечается черная полоса. Клуб из Молдовы долгое время оставался совсем без поражений, а теперь не может выиграть четыре поединка подряд. Справедливости ради стоит учесть и тяжелый календарь — команде предстоит сыграть шестой матч подряд с перерывом в три дня и меньше. Шансов на чудесное спасение в такой ситуации немного. Поставим на тотал меньше 1,5 в первом тайме — за 1,55.
Прогноз на матч «Шахтер» — «Бешикташ»
После голевой перестрелки, что показали нам команды в первой встрече, хочется ждать продолжения. «Шахтер» имеет комфортное преимущество в два мяча и играет на домашнем стадионе. Теперь игра будет более закрытой, но вряд ли совсем оставит зрителя без голов. «Бешикташу» необходимо рисковать и идти вперед, а украинцы получают возможность сыграть на контратаках и использовать своих быстрых форвардов. Наш прогноз: обе забьют — за 1,48.
Экспресс на футбол 31 июля 2025 года
«Хеккен» — «Андерлехт»: тотал меньше 3 — 1,65.
«Утрехт» — «Шериф»: тотал меньше 1,5 в первом тайме — 1,55.
«Шахтер» — «Бешикташ»: обе забьют — 1,48.
Общий коэффициент: 3,79.