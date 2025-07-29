Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года: на домашнем поле «быки» выиграют всухую

Однако с «быками» это будет сложно провернуть. Мусаев пока тоже не может добиться от подопечных хорошей игры и стартовал с двух поражений в трех первых матчах. Лететь вперед в важном поединке краснодарцы вряд ли станут, но оставить домашние трибуны без голов не посмеют. Оборону бело-голубых будут вскрывать Сперцян и Перрин, который уже должен быть готов к выходу на поле. Этот дуэт способен придумать креативный ход и найти лазейку в чужом построении.