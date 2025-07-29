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Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года: на домашнем поле «быки» выиграют всухую

В третьем туре РПЛ встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». На что ставить в матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

После двух туров РПЛ «Краснодар» и «Динамо» застряли в середине таблицы. Победа в очном противостоянии может поднять команду наверх. Однако сделать это будет непросто, так как оба коллектива сейчас, кажется, находятся не в лучшей форме.

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва

Букмекеры отдают предпочтение в предстоящей игре хозяевам: коэффициент на победу «Краснодара» составляет 1,94, на «Динамо» — 3,70. Ничья оценивается в 3,55. Голов от матча ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,62.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва

«Динамо» на старте сезона не впечатляет. Команда выглядит тяжелой и несыгранной. Тяжело дается бело-голубым и создание моментов у чужих ворот, и оборона. Причины этого осознать пока сложно. Карпин работал со многими футболистами нынешнего состава в сборной, но сейчас они, кажется, не совсем понимают, что нужно делать. Потерялся в такой ситуации и молодой талант Гладышев и опытный форвард Сергеев. Против «Краснодара» им будет крайне сложно что-то показать. Скорее всего, москвичи выберут оборонительный стиль и попробуют засушить игру.

Однако с «быками» это будет сложно провернуть. Мусаев пока тоже не может добиться от подопечных хорошей игры и стартовал с двух поражений в трех первых матчах. Лететь вперед в важном поединке краснодарцы вряд ли станут, но оставить домашние трибуны без голов не посмеют. Оборону бело-голубых будут вскрывать Сперцян и Перрин, который уже должен быть готов к выходу на поле. Этот дуэт способен придумать креативный ход и найти лазейку в чужом построении.

Наш прогноз: тотал меньше 3 — за 1,77. Также поставим на сухую победу «Краснодара» — за 3,65.

Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Динамо» Москвы

«Краснодар»
«Динамо» Москва
5 побед в 7 последних матчах.
Не проигрывает 7 матчей подряд.
В 6 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.

Ставки на матч «Краснодар» — «Динамо» Москва 2 августа 2025 года

Тотал меньше 3 — 1,77.

Сухая победа «Краснодара» — 3,65.

Футбол. Премьер-лига
02.08
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.68
П2
3.83