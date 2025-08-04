Прогноз на матч «Тэгу» — «Барселона» 4 августа 2025 года: Флик устроит корейцам разгром

Нападение «Барселоны» неудержимо в этом межсезонье — каталонцы легко побеждают соперников по азиатскому турне за счет результативности в атаке. Теперь коллективу Флика предстоит матч против «Тэгу». Корейский клуб идет на последнем месте в своей лиге и давно не побеждал даже на уровне национального чемпионата. Интриги в игре не так много, но ее все же можно найти. Например, доберется ли «Барселона» до десяти голов или отличится ли «Тэгу» хоть раз.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тэгу» — «Барселона»
Букмекеры вообще не верят в хозяев: коэффициент на победу «Тэгу» составляет 46,00, на «Барселону» — всего 1,03. Ничья оценивается в 16,50. Голов от игры ждут крайне много — тотал больше 4,5 стоит лишь 1,35.
Прогноз на матч «Тэгу» — «Барселона»
«Барселона» пока не ошибается в товарищеских матчах. За две игры каталонцы забили десять мячей. Кажется, подобной результативности стоит ждать от команды и в следующей встрече. Дело в том, что Флик использует обширную ротацию во втором тайме, когда меняет почти весь состав — это гарантирует, что лидеры сыграют на поле целый тайм. За это время «Барселона» способна забивать помногу, так как футболисты выкладываются на полную и не берегут силы.
К тому же у каталонцев слишком большая разница в уровне с азиатскими командами — даже молодые воспитанники клуба способны создавать проблемы соперникам в этих матчах. На очереди игра с «Тэгу», аутсайдером корейского чемпионата. Команда больше всех пропустила и меньше всех забила в нынешнем сезоне. Побед «Тэгу» не видел уже 12 матчей подряд. И вряд ли увидит в ближайшей встрече.
В такой игре просматривается только один сценарий: «Барселона», которая уже набрала форму, разгромит соперника. Если в матче с «Сеулом» у каталонцев возникали проблемы в обороне, и они пропустили 3 мяча, то тут, кажется, все будет намного проще. Поставим на победу «Барселоны» с форой −4,5 за 2,14. Также выберем ставку на то, что будет пенальти — за 2,60.
Статистические тренды в играх «Тэгу» и «Барселоны»
|«Тэгу»
|«Барселона»
|Не выигрывает 12 матчей подряд.
|В 3 из 4 последних матчей проходила ставка на то, что оба тайма пробьют тотал больше 1,5.
|В 5 из 6 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|5 побед в 6 последних матчах.
Ставки на матч «Тэгу» — «Барселона» 4 августа 2025 года
Победа «Барселоны» с форой −4,5 — 2,14.
Будет пенальти — 2,60.