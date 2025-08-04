Прогноз на матч «Тэгу» — «Барселона» 4 августа 2025 года: Флик устроит корейцам разгром

Нападение «Барселоны» неудержимо в этом межсезонье — каталонцы легко побеждают соперников по азиатскому турне за счет результативности в атаке. Теперь коллективу Флика предстоит матч против «Тэгу». Корейский клуб идет на последнем месте в своей лиге и давно не побеждал даже на уровне национального чемпионата. Интриги в игре не так много, но ее все же можно найти. Например, доберется ли «Барселона» до десяти голов или отличится ли «Тэгу» хоть раз.