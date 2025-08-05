Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон» 8 августа 2025 года: Дзюба поможет гостям победить

После выхода в Премьер-лигу команда Биджиева уже второй сезон подряд пытается закрепиться на новом уровне, и пока ей это удается. «Динамо» мало создает впереди, мало бьет по воротам, но на один мяч всегда может рассчитывать. Все-таки Агаларов не так давно был лучшим бомбардиром РПЛ. Сейчас Гамид в хорошей форме, он показал это, забив «Ахмату» уже на первой минуте. А пропускают махачкалинцы по-прежнему мало, даже «Спартак» забил только один гол. Для игры вторым номером команда Биджиева хорошо готова.