Прогноз на матч «Челси» — «Байер» 8 августа 2025 года: в Леверкузен не верят, а зря

«Челси» проведет первый предсезонный матч, до этого у команды был короткий отпуск после громкой победы на клубном чемпионате мира в США. «Синие» как обычно активны на трансферном рынке, летом они закупились на 280 млн евро и продали игроков на 180 млн. Помимо матча с «Байером» перед стартом сезона «Челси» также сыграет с «Миланом» 10 августа.
Для «Байера» это будет первый сезон без Хаби Алонсо. В прошлом чемпионате Леверкузен не защитил чемпионское звание, уступив «Баварии», но главное, что «проклятие Неверкузена» уже снято. Реанимировать свою карьеру в «Байере» будет экс-тренер «Ман Юнайтед» тен Хаг. Леверкузенцы тоже подписали немало новичков, среди них вратарь «Брентфорда» Флеккен, защитник «Ливерпуля» Куанса и полузащитник ПСВ Тилльман.
Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Байер»
Интересно, что букмекеры оценивают шансы с перевесом в сторону «Челси»: победа лондонцев идет за 1,85, а успех «Байера» — за 3,30. Ничья котируется по 4,80. На тотал больше 2,5 голов нам предлагают 1,35, на меньше 2,5 — 3,00.
Прогноз на матч «Челси» — «Байер»
Главный вопрос для «Челси» перед стартом сезона — сможет ли он побороться за титул в Англии и Лиге чемпионов? Сам клуб нацелился на оба турнира, закупив игроков на два полноценных состава. Только что лондонцы взяли у «Аякса» левого защитника Хато за 35 млн фунтов — просто, чтобы у Кукурельи была подмена. В группе атаки тоже мощная конкуренция, даже Джексон пока еще в команде.
В матче с «Байером» на поле могут выйти новички Хато, Гиттенс и бразилец Эстевао. Форвардов Делапа и Жоао Педро мы уже видели на клубном ЧМ, теперь они могут дебютировать перед лондонской публикой. По именам состав у Марески будет приличный, но это первый матч после отпуска, так что футболисты сейчас еще не в форме.
У «Байера» подготовка к сезону получилась полноценной. «Аспириновые» провели уже 4 контрольных матча и три последних из них выиграли: 2:0 с «Бохумом», 2:1 с «Фортуной Ситтард» и 3:0 с «Пизой». Забивают Шик, Хоффманн и даже новичок Куанса. Но интересно, как «Байер» будет справляться без Джаки, Фримпонга и Виртца.
Тем не менее, «Байер» лучше готов в это время года, он может воспользоваться ошибками соперника. У «Челси» есть сильные стороны, но команде еще нужно сыграться. Наш прогноз: «Байер» не проиграет за 1,95 и индивидуальный тотал «Байера» больше 1,5 — 1,96.
Статистические тренды в играх «Челси» и «Байера»
|«Челси»
|«Байер»
|Выиграл 5 матчей подряд.
|3 победы в 4 товарищеских матчах.
|В 3 из 5 последних матчах был тотал больше 2,5.
|В 3 последних матчах забил 7 голов.
Ставки на матч «Челси» — «Байер» 8 августа 2025 года
«Байер» не проиграет за 1,95.
Индивидуальный тотал «Байера» больше 1,5 — 1,96.