Прогноз на матч «Челси» — «Байер» 8 августа 2025 года: в Леверкузен не верят, а зря

Главный вопрос для «Челси» перед стартом сезона — сможет ли он побороться за титул в Англии и Лиге чемпионов? Сам клуб нацелился на оба турнира, закупив игроков на два полноценных состава. Только что лондонцы взяли у «Аякса» левого защитника Хато за 35 млн фунтов — просто, чтобы у Кукурельи была подмена. В группе атаки тоже мощная конкуренция, даже Джексон пока еще в команде.