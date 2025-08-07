Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года: Черчесова вряд ли ждет чудо-дебют

«Ахмат» и «Зенит» встретятся в 4-м туре российской Премьер-лиги. Подробнее о матче — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ахмат"

Черчесов официально возглавил «Ахмат». Опытный тренер возвращается в российскую Премьер-лигу после практики за рубежом. Дебют, правда, ожидается тяжелый — матч с мотивированным «Зенитом». Получится ли у Станислава Саламовича начать карьеру в Грозном с сенсации, покажет игра.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Зенит»

Букмекеры почти не верят в успех хозяев: коэффициент на победу «Ахмата» составляет 6,00, на «Зенит» — 1,63. Ничья оценивается в 4,10. Пока неясно, насколько результативным получится матч: тотал больше 2,5 стоит 1,91, меньше — 1,89.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»

«Ахмат» подходит к этой встрече сразу после отставки тренера. В Грозном не смогли долго терпеть неудачи и уволили Сторожука. Перед Черчесовым стоит задача попасть в верхнюю часть таблицы. Вряд ли к матчу против «Зенита» команда сумеет кардинально поменяться, но эмоциональный импульс от игроков ждать стоит — смена тренера всегда приводит к сверхмотивации футболистов, так как нужно себя проявить с хорошей стороны.

Другой вопрос, что и у питерцев настрой будет не хуже. Дело в том, что «Зенит» не совсем удачно стартовал — два ничейных результата подряд. Отставание от первого место пока составляет 4 очка, и клуб явно хочет его сократить побыстрее. Тем более сильных футболистов в составе сине-бело-голубых полно, и они потихоньку начинают раскрываться. В прошлой игре качеством навесов отметился Вега, который раз за разом идеально находил голову Соболева, а Жерсон стал опасно подключаться в штрафную.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 4, 9.08.2025, 20:30
Ахмат
-
Зенит
-

Проблемы у «Зенита» при этом все равно регулярно возникают и в атаке, и в обороне. Кажется, коллектив с берегов Невы даже согласен пойти на радикальное упрощение игры — выпускать мощного Соболева и без конца навешивать ему в штрафную. Однако кризис идей не должен настичь «Зенит» в ближайшей игре. К тому же против «Ахмата» команда редко теряет очки.

Ждем от фаворита победы, несмотря на неидеальную игру. Наш прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2,5 — за 2,25. Также поставим на обе забьют — за 1,93.

Статистические тренды в играх «Ахмата» и «Зенита»

«Ахмат»
«Зенит»
4 поражения подряд.
8 матчей подряд обыгрывает «Ахмат».
Забивал хоть раз в 6 из 8 последних матчей.
Ставка «обе забьют» проходит 7 матчей подряд.

Ставки на матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года

Победа «Зенита» и тотал больше 2,5 — 2,25.

Обе забьют — 1,93.

Футбол. Премьер-лига
09.08
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.21
П2
1.59