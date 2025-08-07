Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года: Черчесова вряд ли ждет чудо-дебют

Черчесов официально возглавил «Ахмат». Опытный тренер возвращается в российскую Премьер-лигу после практики за рубежом. Дебют, правда, ожидается тяжелый — матч с мотивированным «Зенитом». Получится ли у Станислава Саламовича начать карьеру в Грозном с сенсации, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Зенит»
Букмекеры почти не верят в успех хозяев: коэффициент на победу «Ахмата» составляет 6,00, на «Зенит» — 1,63. Ничья оценивается в 4,10. Пока неясно, насколько результативным получится матч: тотал больше 2,5 стоит 1,91, меньше — 1,89.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»
«Ахмат» подходит к этой встрече сразу после отставки тренера. В Грозном не смогли долго терпеть неудачи и уволили Сторожука. Перед Черчесовым стоит задача попасть в верхнюю часть таблицы. Вряд ли к матчу против «Зенита» команда сумеет кардинально поменяться, но эмоциональный импульс от игроков ждать стоит — смена тренера всегда приводит к сверхмотивации футболистов, так как нужно себя проявить с хорошей стороны.
Другой вопрос, что и у питерцев настрой будет не хуже. Дело в том, что «Зенит» не совсем удачно стартовал — два ничейных результата подряд. Отставание от первого место пока составляет 4 очка, и клуб явно хочет его сократить побыстрее. Тем более сильных футболистов в составе сине-бело-голубых полно, и они потихоньку начинают раскрываться. В прошлой игре качеством навесов отметился Вега, который раз за разом идеально находил голову Соболева, а Жерсон стал опасно подключаться в штрафную.
Проблемы у «Зенита» при этом все равно регулярно возникают и в атаке, и в обороне. Кажется, коллектив с берегов Невы даже согласен пойти на радикальное упрощение игры — выпускать мощного Соболева и без конца навешивать ему в штрафную. Однако кризис идей не должен настичь «Зенит» в ближайшей игре. К тому же против «Ахмата» команда редко теряет очки.
Ждем от фаворита победы, несмотря на неидеальную игру. Наш прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2,5 — за 2,25. Также поставим на обе забьют — за 1,93.
Статистические тренды в играх «Ахмата» и «Зенита»
|«Ахмат»
|«Зенит»
|4 поражения подряд.
|8 матчей подряд обыгрывает «Ахмат».
|Забивал хоть раз в 6 из 8 последних матчей.
|Ставка «обе забьют» проходит 7 матчей подряд.
Ставки на матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года
Победа «Зенита» и тотал больше 2,5 — 2,25.
Обе забьют — 1,93.